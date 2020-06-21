All apartments in East Point
Find more places like 1229 E. Forest Ave.
How many bedrooms do you need?
Home
/
East Point, GA
/
1229 E. Forest Ave
Last updated June 18 2020 at 10:03 AM

1229 E. Forest Ave

1229 East Forrest Avenue · (678) 540-8650
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
East Point
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

1229 East Forrest Avenue, East Point, GA 30344
Jefferson Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 1229 E. Forest Ave · Avail. now

$1,350

Click to see floorplan

3 Bed · 1.5 Bath · 1273 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
WOW!! GRANDPA'S BUNGELOW /AWESOME / MANY UPGRADES/ POPULAR JEFFERSON PARK LOCATION - GRANDPA'S BUNGELOW WITH ALL THE UPGRADES ALL THROUGHOUT AND IN THE SOUGHT AFTER JEFFERSON PARK AREA - AN ACTIVE AND VIBRANT INTOWN COMMUNITY.

DON'T LET THE OUTSIDE FOOL YOU, THIS HOME IS SUPER SPACIOUS - MUST LARGER THAN IT LOOKS.

THE OWNER HAS TAKEN PRIDE IN THIS HOME AND IT SHOWS!

ENJOY THIS WONDERFUL RANCH HOME OFFERING 3 BEDROOMS, A COZY SUNROOM AND 1.5 BATHS. THIS HOME IS NESTLED IN A QUAINT NEIGHBORHOOD SO CLOSE TO EVERYTHING.

IMPORTANT!!! - IMPORTANT!!! - IMPORTANT!!!

HOME IS OCCUPIED SO PLEASE DO NOT DRIVE UP INTO DRIVEWAY, KNOCK ON THE DOOR OR WALK AROUND IN THE YARD.

PLEASE CALL OUR OFICE FOR AN EASY APPOINTMENT!

HOME OFFERS OPEN FLOOR PLAN - GREAT FOR ENTERTAINING FAMILY AND FRIENDS. GORGEOUS FEFINISHED HARDWOOD FLOORS AND LARGE PICTURE WINDOWS..
.
THIS HOME HAS SPACIOUS LIVINGROOM WITH HARDWOOD FLOORS, GORGEOUS FIREPLACE AND WALL OF WINDOWS OFFERING NATURAL LIGHT.

ENJOY TIME AFTER A LONG DAY'S WORK RELAXING IN THE SUNROOM. THIS WOULD ALSO BE GREAT FOR ENTERTAINING FRIENDS AND FAMILY TOO.

LARGE MODERN KITCHEN WITH RETRO BACKSPLASH, GRANITE COUNTERS AND PLENTY OF CABINET SPACE AND ADDITIONAL AREA FOR A SMALL BREAKFAST TABLE.

SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS, LARGE PICTURE WINDOWS AND AMPLE CLOSET SPACE.

HOME HAS GORGEOUS FULL BATHROOM WITH TILED TUB / SHOWER AND BEAUTFUL PEDESTAL SINK AND TOILET.

THERE ARE 2 ADDITIONAL BEDROOMS OFFERING HARDWOOD FLOORS, LARGE PICTURE WINDOWS AND NICE SIZE CLOSETS.

THERE IS ANOTHER HALF BATH FOR GUESTS CONVENIENTLY LOCATED NEAR THE SECONDARY BEDROOMS.

COME RELAX AND READ A BOOK ON BACK PATIO OVERLOOKING PRIVATE.....FENCED BACK YARD.

SCHOOLS:
PARKLANE ELEMENTARY SCHOOL
PAUL D WEST MIDDLE SCHOOL
TRI CITIES HIGH SCHOOL

HURRY!!! THIS HOME WILL NOT LAST LONG!!

THIS HOME IS IMMACULATE AND WILL LEASE QUICKLY, PROBABLY TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.

REQUIREMENTS:

1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable

IF YOU WOULD LIKE MORE INFORMATION ON THIS HOME OR ANY OF OUR OTHER HOMES, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.RentWithHeritage.com.

WE GET NEW HOMES OFTEN AND LIST ALL OF OUR HOMES ON OUR WEBSITE.

TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE. HERITAGE HOME RENTALS 678-540-8650

APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE5819812)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1229 E. Forest Ave have any available units?
1229 E. Forest Ave has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1229 E. Forest Ave have?
Some of 1229 E. Forest Ave's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1229 E. Forest Ave currently offering any rent specials?
1229 E. Forest Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 1229 E. Forest Ave pet-friendly?
No, 1229 E. Forest Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in East Point.
Does 1229 E. Forest Ave offer parking?
No, 1229 E. Forest Ave does not offer parking.
Does 1229 E. Forest Ave have units with washers and dryers?
No, 1229 E. Forest Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 1229 E. Forest Ave have a pool?
No, 1229 E. Forest Ave does not have a pool.
Does 1229 E. Forest Ave have accessible units?
No, 1229 E. Forest Ave does not have accessible units.
Does 1229 E. Forest Ave have units with dishwashers?
No, 1229 E. Forest Ave does not have units with dishwashers.
Does 1229 E. Forest Ave have units with air conditioning?
No, 1229 E. Forest Ave does not have units with air conditioning.
Have a question for 1229 E. Forest Ave?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Life at Lakeview
3781 Lakemont Dr
East Point, GA 30337
Fulton Pointe
4171 Washington Rd
East Point, GA 30344
The Meridian at Redwine
3755 Redwine Rd
East Point, GA 30331

Similar Pages

East Point 1 BedroomsEast Point 2 Bedrooms
East Point Dog Friendly ApartmentsEast Point Pet Friendly Places
East Point Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAlpharetta, GASmyrna, GAJohns Creek, GADuluth, GALawrenceville, GADunwoody, GAKennesaw, GA
Newnan, GADecatur, GAStockbridge, GAMcDonough, GAWoodstock, GASuwanee, GAChamblee, GANorth Decatur, GAAcworth, GANorth Druid Hills, GACollege Park, GA
Vinings, GAMilton, GALithia Springs, GACartersville, GALaGrange, GADoraville, GAFayetteville, GARiverdale, GAVilla Rica, GAAustell, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
LaGrange CollegeLife University
Morehouse College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity