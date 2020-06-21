1229 E. Forest Ave

Amenities
WOW!! GRANDPA'S BUNGELOW /AWESOME / MANY UPGRADES/ POPULAR JEFFERSON PARK LOCATION - GRANDPA'S BUNGELOW WITH ALL THE UPGRADES ALL THROUGHOUT AND IN THE SOUGHT AFTER JEFFERSON PARK AREA - AN ACTIVE AND VIBRANT INTOWN COMMUNITY.
DON'T LET THE OUTSIDE FOOL YOU, THIS HOME IS SUPER SPACIOUS - MUST LARGER THAN IT LOOKS.
THE OWNER HAS TAKEN PRIDE IN THIS HOME AND IT SHOWS!
ENJOY THIS WONDERFUL RANCH HOME OFFERING 3 BEDROOMS, A COZY SUNROOM AND 1.5 BATHS. THIS HOME IS NESTLED IN A QUAINT NEIGHBORHOOD SO CLOSE TO EVERYTHING.
IMPORTANT!!! - IMPORTANT!!! - IMPORTANT!!!
HOME IS OCCUPIED SO PLEASE DO NOT DRIVE UP INTO DRIVEWAY, KNOCK ON THE DOOR OR WALK AROUND IN THE YARD.
PLEASE CALL OUR OFICE FOR AN EASY APPOINTMENT!
HOME OFFERS OPEN FLOOR PLAN - GREAT FOR ENTERTAINING FAMILY AND FRIENDS. GORGEOUS FEFINISHED HARDWOOD FLOORS AND LARGE PICTURE WINDOWS..
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THIS HOME HAS SPACIOUS LIVINGROOM WITH HARDWOOD FLOORS, GORGEOUS FIREPLACE AND WALL OF WINDOWS OFFERING NATURAL LIGHT.
ENJOY TIME AFTER A LONG DAY'S WORK RELAXING IN THE SUNROOM. THIS WOULD ALSO BE GREAT FOR ENTERTAINING FRIENDS AND FAMILY TOO.
LARGE MODERN KITCHEN WITH RETRO BACKSPLASH, GRANITE COUNTERS AND PLENTY OF CABINET SPACE AND ADDITIONAL AREA FOR A SMALL BREAKFAST TABLE.
SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS, LARGE PICTURE WINDOWS AND AMPLE CLOSET SPACE.
HOME HAS GORGEOUS FULL BATHROOM WITH TILED TUB / SHOWER AND BEAUTFUL PEDESTAL SINK AND TOILET.
THERE ARE 2 ADDITIONAL BEDROOMS OFFERING HARDWOOD FLOORS, LARGE PICTURE WINDOWS AND NICE SIZE CLOSETS.
THERE IS ANOTHER HALF BATH FOR GUESTS CONVENIENTLY LOCATED NEAR THE SECONDARY BEDROOMS.
COME RELAX AND READ A BOOK ON BACK PATIO OVERLOOKING PRIVATE.....FENCED BACK YARD.
SCHOOLS:
PARKLANE ELEMENTARY SCHOOL
PAUL D WEST MIDDLE SCHOOL
TRI CITIES HIGH SCHOOL
HURRY!!! THIS HOME WILL NOT LAST LONG!!
THIS HOME IS IMMACULATE AND WILL LEASE QUICKLY, PROBABLY TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable
IF YOU WOULD LIKE MORE INFORMATION ON THIS HOME OR ANY OF OUR OTHER HOMES, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.RentWithHeritage.com.
WE GET NEW HOMES OFTEN AND LIST ALL OF OUR HOMES ON OUR WEBSITE.
TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE. HERITAGE HOME RENTALS 678-540-8650
APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
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No Pets Allowed
(RLNE5819812)