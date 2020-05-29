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Candler-McAfee, GA
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3130 Mcafee Road
Last updated May 29 2020 at 11:09 AM

3130 Mcafee Road

3130 Mcafee Road · No Longer Available
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Location

3130 Mcafee Road, Candler-McAfee, GA 30032
Glenwood Hills

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
LOCATION! SOUTH OF EAST LAKE GOLF COURSE! FULLY RENOVATED BUNGALOW RANNCH W/ BEAUTIFUL KITCHEN, 4 BEDROOMS AND 2 BATHS, NEW STAINED CABINETS W/ GRANITE COUNTERS, CUSTOM TILE BACK SPLASH, TILE FLOORS, & STAINLESS APPLIANCES, NEW STAINLESS REFRIGERATOR. BATHROOMS HAVE BEEN REMODELED W/ MODERN TILE SHOWER SURROUNDS W/ DESIGNER TOUCHES, NEW TILE FLOORS, & NEW VANITIES. NEW HVAC, PLUMBING, & ELECTRICAL. THERE ARE FRESHLY REFINISHED HARDWOOD FLOORS, PRIVATE BACK YARD,PARTITALLY FENCED! DON'T MISS, WON'T LAST

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3130 Mcafee Road have any available units?
3130 Mcafee Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Candler-McAfee, GA.
What amenities does 3130 Mcafee Road have?
Some of 3130 Mcafee Road's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3130 Mcafee Road currently offering any rent specials?
3130 Mcafee Road isn't currently offering any rent specials.
Is 3130 Mcafee Road pet-friendly?
No, 3130 Mcafee Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Candler-McAfee.
Does 3130 Mcafee Road offer parking?
Yes, 3130 Mcafee Road does offer parking.
Does 3130 Mcafee Road have units with washers and dryers?
No, 3130 Mcafee Road does not offer units with in unit laundry.
Does 3130 Mcafee Road have a pool?
No, 3130 Mcafee Road does not have a pool.
Does 3130 Mcafee Road have accessible units?
No, 3130 Mcafee Road does not have accessible units.
Does 3130 Mcafee Road have units with dishwashers?
Yes, 3130 Mcafee Road has units with dishwashers.
Does 3130 Mcafee Road have units with air conditioning?
Yes, 3130 Mcafee Road has units with air conditioning.
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