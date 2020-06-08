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World Golf Village, FL
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361 PALAZZO CIR
Last updated June 8 2020 at 2:51 AM

361 PALAZZO CIR

361 Palazzo Circle · (904) 629-2737
COVID-19 Update
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Location

361 Palazzo Circle, World Golf Village, FL 32092

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$2,200

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5 Bed · 3 Bath · 2336 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
garage
THE FLEMING II FLOOR PLAN IS WITH ALL THE ENCLOSED UPGRADES: TILE (WOOD LOOK) FLOORING IN ALL THE WET AREAS, WAINSCOTING ON THE CALIFORNIA ISLAND BREAKFAST BAR, CROWN MOLDING IN SEVERAL ROOMS, VENTED FABER HOOD IN THE KITCHEN, GAS LINE FOR THE KITCHEN RANGE, OVEN TOWER, RAISED ADULT VANITIES IN THE BATHROOMS, ELEGANT TILED SHOWERS IN THE GUEST BATHROOMS, PENDENT LIGHTING, GRANITE COUNTER TOPS IN THE KITCHEN, STAINLESS STEEL APPLIANCES, 42'' RAISED PANEL SARSAPARILLA CABINETS W/ CROWN MOLDING, SCREENED PORCH, AND VINYL WHITE FENCING TO PROTECT THE CHILDREN & PETS. THE ELEGANT, SPACIOUS MASTER SUITE HAS COFFERED CEILINGS W/ CROWN MOLDING AND A BAY WINDOW. THE INTERIOR LAUNDRY HAS THE SAME CABINETRY AS THE KITCHEN. PET FRIENDLY WITH OWNER APPROVAL. RENTERS INSURANCE WILL BE REQUIRED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 361 PALAZZO CIR have any available units?
361 PALAZZO CIR has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 361 PALAZZO CIR have?
Some of 361 PALAZZO CIR's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 361 PALAZZO CIR currently offering any rent specials?
361 PALAZZO CIR isn't currently offering any rent specials.
Is 361 PALAZZO CIR pet-friendly?
Yes, 361 PALAZZO CIR is pet friendly.
Does 361 PALAZZO CIR offer parking?
Yes, 361 PALAZZO CIR does offer parking.
Does 361 PALAZZO CIR have units with washers and dryers?
No, 361 PALAZZO CIR does not offer units with in unit laundry.
Does 361 PALAZZO CIR have a pool?
Yes, 361 PALAZZO CIR has a pool.
Does 361 PALAZZO CIR have accessible units?
No, 361 PALAZZO CIR does not have accessible units.
Does 361 PALAZZO CIR have units with dishwashers?
Yes, 361 PALAZZO CIR has units with dishwashers.
Does 361 PALAZZO CIR have units with air conditioning?
No, 361 PALAZZO CIR does not have units with air conditioning.
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