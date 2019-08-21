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West Lealman, FL
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5980 80TH STREET, N. 110
Last updated August 21 2019 at 11:23 AM

5980 80TH STREET, N. 110

5980 80th Street North · No Longer Available
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Location

5980 80th Street North, West Lealman, FL 33709
Terrace Park and Five Towns

Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
parking
recently renovated
gym
Unit Amenities
carpet
dishwasher
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
parking
pool
pool table
hot tub
internet access
tennis court
BEAUTIFUL REMODELED CONDOMINIUM IN FIVE TOWNS - Property Id: 145795

*COMPLETELY REMODELED 2 BR, 2 BA W/FLORIDA ROOM IN BEAUTIFUL 5-TOWNS, A SENIOR CONDOMINIUM COMMUNITY (one resident must be 55 years of age or older)

*RESORT STYLE FLORIDA LIVING WITH THE FINEST RECREATION FACILITIES IN THE AREA. INCLUDING 5 POOLS, HEATED SPAS, EXCERCISE ROOM, BILLIARDS, TENNIS, CRAFTS, CLUBS, AND OTHER AMENIIES TO NUMERIOUS TO LIST.

*FREE GAS FOR COOKING, HEATING, AND HOT WATER
*FREE HIGH SPEED INTERNET SERVICE, WI-FI, AND OVER 200 tv CHANNELS
*FREE WATER, SEWER, AND TRASH

*WASHER AND DRYER INCLUDED IN THE UNIT

*ASSIGNED PARKING JUST STEPS FROM THE ENTRY

*PLEASE, NO SMOKING, AND NO ANIMALS

CALL (727) 391-3551 or (727) 798-3431
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/145795p
Property Id 145795

No Pets Allowed

(RLNE5088668)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5980 80TH STREET, N. 110 have any available units?
5980 80TH STREET, N. 110 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in West Lealman, FL.
What amenities does 5980 80TH STREET, N. 110 have?
Some of 5980 80TH STREET, N. 110's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5980 80TH STREET, N. 110 currently offering any rent specials?
5980 80TH STREET, N. 110 is not currently offering any rent specials.
Is 5980 80TH STREET, N. 110 pet-friendly?
No, 5980 80TH STREET, N. 110 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in West Lealman.
Does 5980 80TH STREET, N. 110 offer parking?
Yes, 5980 80TH STREET, N. 110 offers parking.
Does 5980 80TH STREET, N. 110 have units with washers and dryers?
Yes, 5980 80TH STREET, N. 110 offers units with in unit laundry.
Does 5980 80TH STREET, N. 110 have a pool?
Yes, 5980 80TH STREET, N. 110 has a pool.
Does 5980 80TH STREET, N. 110 have accessible units?
No, 5980 80TH STREET, N. 110 does not have accessible units.
Does 5980 80TH STREET, N. 110 have units with dishwashers?
Yes, 5980 80TH STREET, N. 110 has units with dishwashers.
Does 5980 80TH STREET, N. 110 have units with air conditioning?
No, 5980 80TH STREET, N. 110 does not have units with air conditioning.
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