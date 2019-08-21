5980 80TH STREET, N. 110

Amenities
BEAUTIFUL REMODELED CONDOMINIUM IN FIVE TOWNS - Property Id: 145795
*COMPLETELY REMODELED 2 BR, 2 BA W/FLORIDA ROOM IN BEAUTIFUL 5-TOWNS, A SENIOR CONDOMINIUM COMMUNITY (one resident must be 55 years of age or older)
*RESORT STYLE FLORIDA LIVING WITH THE FINEST RECREATION FACILITIES IN THE AREA. INCLUDING 5 POOLS, HEATED SPAS, EXCERCISE ROOM, BILLIARDS, TENNIS, CRAFTS, CLUBS, AND OTHER AMENIIES TO NUMERIOUS TO LIST.
*FREE GAS FOR COOKING, HEATING, AND HOT WATER
*FREE HIGH SPEED INTERNET SERVICE, WI-FI, AND OVER 200 tv CHANNELS
*FREE WATER, SEWER, AND TRASH
*WASHER AND DRYER INCLUDED IN THE UNIT
*ASSIGNED PARKING JUST STEPS FROM THE ENTRY
*PLEASE, NO SMOKING, AND NO ANIMALS
CALL (727) 391-3551 or (727) 798-3431
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/145795p
Property Id 145795
No Pets Allowed
(RLNE5088668)