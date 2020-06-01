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Valrico, FL
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3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD
Last updated November 8 2019 at 5:48 AM

3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD

3701 Lithia Ridge Boulevard · No Longer Available
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Location

3701 Lithia Ridge Boulevard, Valrico, FL 33596
Lithia Ridge

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
MAJOR HOME RENOVATION COMPLETED IN 2018! 3701 LITHIA RIDGE IS OVER 2800 SQFT OF CONTEMPORARY USEABLE LIVING SPACE. THIS IS A BEAUTIFUL POOL HOME in THE DESIRERABLE LITHIA RIDGE SUBDIVISION. THE ENTIRE INTERIOR HAS BEEN FRESHLY PAINTED A BRAND NEW KITCHEN INCLUDES: DESIGNER SOLID WOOD CABINETS w/ SOFT CLOSING DRAWERS & DOORS, NEW STAINLESS SINK, FAUCET & HARDWARE. NEW STAINLESS KITCHEN APPLIANCE PACKAGE. SO MANY CABINETS & WORK SURFACES; A SEA OF BEAUTIFUL UNIQUE UPGRADED GRANITE & SUBWAY TILE BACK SPLASH THROUGHOUT COMPLIMENTS & COMPLETES THIS STUNNING KITCHEN. BOTH MASTER BATH & SECOND FULL BATH ALSO HAVE BRAND NEW KITCHEN HEIGHT SOLID WOOD CABINETS, SINKS, HARDWARE, FAUCETS, AND GRANITE. BIG OPEN FLOOR PLAN, SPLIT BEDROOMS. THE BONUS RM HAS BEEN USED AS A FIFTH BDRM; THERE IS A CLOSET NEXT TO THE DOORWAY or GREAT OFFICE SPACE. A SPARKLING SCREENED POOL & HUGE PATIO DECK. THERE IS ALSO A CUSTOM WOOD DECK (APPX 16' x 16'). THE ENTIRE BACKYARD OVERLOOKS A CONSERVATION AREA - PEACEFUL PRIVACY! THIS GREAT HOME SITS ON appx .43 ACRES, NEWER ROOF (9/2012), NEWER A/C (4/2010) & NEW HOT WATER HEATER(10/2019) EXTERIOR PAINTED 3 YRS. AGO. LOCATED IN TOP RATED SCHOOL SYSTEMS, CONVENIENT SHOPPING. POOL SERVICE INCLUDED. LIVE IN AN UPSCALE COMMUNITY WHERE PRIDE ABOUNDS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD have any available units?
3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Valrico, FL.
What amenities does 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD have?
Some of 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD currently offering any rent specials?
3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD is not currently offering any rent specials.
Is 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD pet-friendly?
No, 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Valrico.
Does 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD offer parking?
Yes, 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD offers parking.
Does 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD have units with washers and dryers?
No, 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD does not offer units with in unit laundry.
Does 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD have a pool?
Yes, 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD has a pool.
Does 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD have accessible units?
No, 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD does not have accessible units.
Does 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD has units with dishwashers.
Does 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD have units with air conditioning?
Yes, 3701 LITHIA RIDGE BOULEVARD has units with air conditioning.
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