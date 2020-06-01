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Valrico, FL
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2350 E State Road 60
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2350 E State Road 60

2350 Florida Highway 60 · No Longer Available
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Location

2350 Florida Highway 60, Valrico, FL 33594
Featherock

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
walk in closets
Unit Amenities
granite counters
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
garage
2350 E State Road 60 Available 02/15/19 Single Family Home for Rent - LOVELY AND SPACIOUS 4 BEDROOMS, 2 BATHROOMS 2 CAR GARAGE HOME, WITH OVER 2000 SQ FT LIVING AREA, IN GREAT NEIGHBORHOOD NEAR TO SHOPPING, SCHOOLS AND EXPRESSWAYS. THE HOME FEATURES CERAMIC TILES IN KITCHEN AND WET AREAS, LARGE GREAT ROOM WITH SEPARATE DINING AREA, 3 WAY SPLIT PLAN BEDROOMS, LARGE MASTER BEDROOM WITH DOUBLE VANITIES AND WALK-IN CLOSETS, LARGE KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, INSIDE UTILITY ROOM, LARGE SLIDING GLASS DOOR LEADING TO COVERED PATIO, LARGE FENCED YARD AND MORE....THIS IS A WONDERFUL HOME FOR LARGE FAMILY !! **At time of move-in, tenant costs will include a processing fee of $75.00 along with rent and any deposit.

(RLNE4671761)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2350 E State Road 60 have any available units?
2350 E State Road 60 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Valrico, FL.
What amenities does 2350 E State Road 60 have?
Some of 2350 E State Road 60's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2350 E State Road 60 currently offering any rent specials?
2350 E State Road 60 is not currently offering any rent specials.
Is 2350 E State Road 60 pet-friendly?
No, 2350 E State Road 60 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Valrico.
Does 2350 E State Road 60 offer parking?
Yes, 2350 E State Road 60 offers parking.
Does 2350 E State Road 60 have units with washers and dryers?
No, 2350 E State Road 60 does not offer units with in unit laundry.
Does 2350 E State Road 60 have a pool?
No, 2350 E State Road 60 does not have a pool.
Does 2350 E State Road 60 have accessible units?
No, 2350 E State Road 60 does not have accessible units.
Does 2350 E State Road 60 have units with dishwashers?
No, 2350 E State Road 60 does not have units with dishwashers.
Does 2350 E State Road 60 have units with air conditioning?
No, 2350 E State Road 60 does not have units with air conditioning.
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