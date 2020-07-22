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Trinity, FL
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1013 HAGEN DRIVE
Last updated February 16 2020 at 6:24 PM

1013 HAGEN DRIVE

1013 Hagen Drive · No Longer Available
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Location

1013 Hagen Drive, Trinity, FL 34655
The Villages At Fox Hollow

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
extra storage
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1013 HAGEN DRIVE have any available units?
1013 HAGEN DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Trinity, FL.
What amenities does 1013 HAGEN DRIVE have?
Some of 1013 HAGEN DRIVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1013 HAGEN DRIVE currently offering any rent specials?
1013 HAGEN DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 1013 HAGEN DRIVE pet-friendly?
No, 1013 HAGEN DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Trinity.
Does 1013 HAGEN DRIVE offer parking?
Yes, 1013 HAGEN DRIVE offers parking.
Does 1013 HAGEN DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 1013 HAGEN DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 1013 HAGEN DRIVE have a pool?
Yes, 1013 HAGEN DRIVE has a pool.
Does 1013 HAGEN DRIVE have accessible units?
No, 1013 HAGEN DRIVE does not have accessible units.
Does 1013 HAGEN DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 1013 HAGEN DRIVE has units with dishwashers.
Does 1013 HAGEN DRIVE have units with air conditioning?
No, 1013 HAGEN DRIVE does not have units with air conditioning.
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