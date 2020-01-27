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Sun City Center, FL
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4951 GRAND BANKS DRIVE
Last updated January 27 2020 at 8:58 AM

4951 GRAND BANKS DRIVE

4951 Grand Banks Drive · No Longer Available
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Location

4951 Grand Banks Drive, Sun City Center, FL 33598

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
stainless steel
gym
pool table
Unit Amenities
carpet
dishwasher
furnished
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
bocce court
clubhouse
gym
parking
pool table
garage
sauna
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4951 GRAND BANKS DRIVE have any available units?
4951 GRAND BANKS DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun City Center, FL.
What amenities does 4951 GRAND BANKS DRIVE have?
Some of 4951 GRAND BANKS DRIVE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4951 GRAND BANKS DRIVE currently offering any rent specials?
4951 GRAND BANKS DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 4951 GRAND BANKS DRIVE pet-friendly?
No, 4951 GRAND BANKS DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sun City Center.
Does 4951 GRAND BANKS DRIVE offer parking?
Yes, 4951 GRAND BANKS DRIVE offers parking.
Does 4951 GRAND BANKS DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 4951 GRAND BANKS DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 4951 GRAND BANKS DRIVE have a pool?
No, 4951 GRAND BANKS DRIVE does not have a pool.
Does 4951 GRAND BANKS DRIVE have accessible units?
No, 4951 GRAND BANKS DRIVE does not have accessible units.
Does 4951 GRAND BANKS DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 4951 GRAND BANKS DRIVE has units with dishwashers.
Does 4951 GRAND BANKS DRIVE have units with air conditioning?
No, 4951 GRAND BANKS DRIVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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