All apartments in South Palm Beach
Find more places like 3605 S Ocean Boulevard.
How many bedrooms do you need?
Home
/
South Palm Beach, FL
/
3605 S Ocean Boulevard
Last updated June 14 2020 at 2:10 AM

3605 S Ocean Boulevard

3605 South Ocean Boulevard · (561) 239-0133
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
South Palm Beach
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms
See all
Furnished Apartments
See all
Luxury Places
See all

Location

3605 South Ocean Boulevard, South Palm Beach, FL 33480

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 211 · Avail. now

$1,800

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1121 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
pool
microwave
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pool
FULLY FURNISHED ANNUAL RENTAL ! 2ND FLOOR CONDO COMPLETELY UPDATED INCLUDES 2BR/2BA IN A TROPICAL SETTING LOCATED ON THE INTRACOASTAL WATERWAY WITH PRIVATE BEACH ACCESS TO THE OCEAN! FEATURES INCLUDE GRANITE KITCHEN WITH WHITE CABINETS,UPDATED BATH ROOMS INCLUDE WHITE CABINETS & GRANITE COUNTERTOPS! NEUTRAL CERAMIC TILE THROUGHOUT,PLANTATION SHUTTERS,HUGE BEDROOMSSERVE LIKE TWO MASTER SUITES ! VERY SPACIOUS COVERED AND SCREENED BALCONY OFFERS VIEWS OF THE POOL AND INTRACOASTAL WATERWAY! WALK TO SHOPPING & RESTURANTS ! EZ ACCESS TO THE MAINLAND LOCATED BETWEEN TWO BRIDGES ONLY MINUTES TO PALM BEACH INTERNATIONAL AIRPORT,CITY PLACE & WORTH AVENUE ! FROM YOUR FRONT DOOR YOU CAN ENJOY A WALKING PATH ON THE INTRACOASTAL FOR TWO MILES ! THIS IS VERY RARE IN SOUTH FLORIDA ! HURRY THIS WON'T LAST

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3605 S Ocean Boulevard have any available units?
3605 S Ocean Boulevard has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3605 S Ocean Boulevard have?
Some of 3605 S Ocean Boulevard's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3605 S Ocean Boulevard currently offering any rent specials?
3605 S Ocean Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 3605 S Ocean Boulevard pet-friendly?
No, 3605 S Ocean Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in South Palm Beach.
Does 3605 S Ocean Boulevard offer parking?
No, 3605 S Ocean Boulevard does not offer parking.
Does 3605 S Ocean Boulevard have units with washers and dryers?
No, 3605 S Ocean Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 3605 S Ocean Boulevard have a pool?
Yes, 3605 S Ocean Boulevard has a pool.
Does 3605 S Ocean Boulevard have accessible units?
No, 3605 S Ocean Boulevard does not have accessible units.
Does 3605 S Ocean Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 3605 S Ocean Boulevard has units with dishwashers.
Does 3605 S Ocean Boulevard have units with air conditioning?
No, 3605 S Ocean Boulevard does not have units with air conditioning.
Have a question for 3605 S Ocean Boulevard?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

South Palm Beach 1 BedroomsSouth Palm Beach 2 Bedrooms
South Palm Beach Furnished ApartmentsSouth Palm Beach Luxury Places
South Palm Beach Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Fort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FLMiramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FLHollywood, FL
Hialeah, FLPort St. Lucie, FLSunrise, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLHobe Sound, FLPalm City, FLBal Harbour, FLJupiter Farms, FLRoosevelt Gardens, FLWest Park, FL
Ives Estates, FLLoxahatchee Groves, FLNorth River Shores, FLHypoluxo, FLAtlantis, FLMiami Shores, FLBay Harbor Islands, FLHutchinson Island South, FLPinewood, FLThe Acreage, FLTequesta, FLLauderdale-by-the-Sea, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Keiser University-Ft LauderdaleNova Southeastern University
Sheridan Technical College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity