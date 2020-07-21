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Seminole, FL
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8221 112TH STREET
Last updated September 21 2019 at 3:14 AM

8221 112TH STREET

8221 112th St · No Longer Available
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Location

8221 112th St, Seminole, FL 33772

Amenities

recently renovated
pool
clubhouse
hot tub
sauna
microwave
Unit Amenities
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
pool
hot tub
sauna
BEAUTIFUL GROUND FLOOR UNIT TOTALLY REMODELED. NEW TILE FLOORS THRU-OUT,FRESH PAINT, CORIAN COUNTERS WITH BUILT-IN MICROWAVE & TILE BACK SPLASH. THE BEAUTIFULLY APPOINTED FURNISHINGS ARE INCLUDED; LEATHER SOFA, AREA RUGS & TV. FROM THE LANAI ENJOY A RELAXING VIEW OF CANAL LEADING TO SUNRISE LAKE. THIS 55+ COMMUNITY HAS MUCH TO OFFER; YEAR ROUND HEATED POOL/SPA, SHUFFLEBOARD AND SAUNA, CLUBHOUSE WITH LOTS OF ACTIVITIES FOR EVERYONE, BINGO, CARDS, DANCING & DINNERS. PLUS A FREE SHUTTLE BUS TO LOCAL SHOPPING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8221 112TH STREET have any available units?
8221 112TH STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Seminole, FL.
What amenities does 8221 112TH STREET have?
Some of 8221 112TH STREET's amenities include recently renovated, pool, and clubhouse. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8221 112TH STREET currently offering any rent specials?
8221 112TH STREET is not currently offering any rent specials.
Is 8221 112TH STREET pet-friendly?
No, 8221 112TH STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Seminole.
Does 8221 112TH STREET offer parking?
No, 8221 112TH STREET does not offer parking.
Does 8221 112TH STREET have units with washers and dryers?
No, 8221 112TH STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 8221 112TH STREET have a pool?
Yes, 8221 112TH STREET has a pool.
Does 8221 112TH STREET have accessible units?
No, 8221 112TH STREET does not have accessible units.
Does 8221 112TH STREET have units with dishwashers?
No, 8221 112TH STREET does not have units with dishwashers.
Does 8221 112TH STREET have units with air conditioning?
No, 8221 112TH STREET does not have units with air conditioning.
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