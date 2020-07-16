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19830 Ellendale Dr
Last updated April 7 2020 at 7:28 AM

19830 Ellendale Dr

19830 Ellendale Drive · (978) 319-8223
COVID-19 Update
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Location

19830 Ellendale Drive, Pasco County, FL 34638

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$1,895

4 Bed · 2 Bath · 2449 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
basketball court
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19830 Ellendale Dr have any available units?
19830 Ellendale Dr has a unit available for $1,895 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 19830 Ellendale Dr have?
Some of 19830 Ellendale Dr's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19830 Ellendale Dr currently offering any rent specials?
19830 Ellendale Dr is not currently offering any rent specials.
Is 19830 Ellendale Dr pet-friendly?
Yes, 19830 Ellendale Dr is pet friendly.
Does 19830 Ellendale Dr offer parking?
Yes, 19830 Ellendale Dr offers parking.
Does 19830 Ellendale Dr have units with washers and dryers?
No, 19830 Ellendale Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 19830 Ellendale Dr have a pool?
Yes, 19830 Ellendale Dr has a pool.
Does 19830 Ellendale Dr have accessible units?
No, 19830 Ellendale Dr does not have accessible units.
Does 19830 Ellendale Dr have units with dishwashers?
Yes, 19830 Ellendale Dr has units with dishwashers.
Does 19830 Ellendale Dr have units with air conditioning?
Yes, 19830 Ellendale Dr has units with air conditioning.
Interested in 19830 Ellendale Dr?
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