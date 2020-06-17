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55 PLAYERS CLUB VILLAS RD
Last updated November 2 2019 at 12:17 PM

55 PLAYERS CLUB VILLAS RD

55 Players Club Villas Road · No Longer Available
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Location

55 Players Club Villas Road, Palm Valley, FL 32082
Palm Valley

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pool
ceiling fan
fireplace
ice maker
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
fireplace
furnished
hardwood floors
ice maker
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
pool
internet access
BRIGHT AND AIRY! HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT MAIN AREA AND CARPET IN BEDROOMS. GREAT VIEW OF LAKE. KING IN MASTER BEDROOM, TWINS IN GUEST BEDROOM. LARGE SUNPORCH WITH WORK AREA AND SITTING AREA. FULLY FURNISHED DOWN TO THE KITCHEN UTENSILS. VERY PRIVATE VIEW, LARGE WOOD DECK OVERLOOKING WATER! OFFERED ONLY FURNISHED. WEEKLY AT $2000 OR MONTHLY RENTAL AT $2600. AT FULL PRICE UTILITIES (PHONE, BASIC CABLE, INTERNET, WATER, ELECTRIC) ARE INCLUDED. ANYTHING LOWER, TENANT WILL BE BILLED FOR UTILITIES EACH MONTH.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD have any available units?
55 PLAYERS CLUB VILLAS RD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Palm Valley, FL.
What amenities does 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD have?
Some of 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD currently offering any rent specials?
55 PLAYERS CLUB VILLAS RD is not currently offering any rent specials.
Is 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD pet-friendly?
No, 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Valley.
Does 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD offer parking?
No, 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD does not offer parking.
Does 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD have units with washers and dryers?
No, 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD does not offer units with in unit laundry.
Does 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD have a pool?
Yes, 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD has a pool.
Does 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD have accessible units?
No, 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD does not have accessible units.
Does 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD have units with dishwashers?
No, 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD does not have units with dishwashers.
Does 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD have units with air conditioning?
No, 55 PLAYERS CLUB VILLAS RD does not have units with air conditioning.
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