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Odessa, FL
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16312 SWAN VIEW CIRCLE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

16312 SWAN VIEW CIRCLE

16312 Swan View Circle · No Longer Available
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Location

16312 Swan View Circle, Odessa, FL 33556
Swan View Townhomes

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
BEAUTIFUL TOWNHOME TO CALL YOUR NEW HOME. THIS POND VIEW UNIT HAS TWO MASTER SUITES WITH FULL BATH IN EACH ROOM AND A HALF BATH DOWNSTAIRS. KITCHEN HAS STAINLESS STEEL APPLIANCES, UPGRADED CABINETS, BEAUTIFUL GRANITE COUNTERTOPS. WASHER AND DRYER INCLUDED. SWAN VIEW IS VERY CONVENIENTLY LOCATED JUST WEST OF SUNCOAST PKWY FOR THAT EASY COMMUTE. WALK TO SHOPPING, OR JUST RELAX AND ENJOY THE POOL THAT IS JUST STEPS AWAY! Small Pets under 15lbs with owner's approval and $200.00 non-refundable pet fee

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16312 SWAN VIEW CIRCLE have any available units?
16312 SWAN VIEW CIRCLE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Odessa, FL.
What amenities does 16312 SWAN VIEW CIRCLE have?
Some of 16312 SWAN VIEW CIRCLE's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16312 SWAN VIEW CIRCLE currently offering any rent specials?
16312 SWAN VIEW CIRCLE is not currently offering any rent specials.
Is 16312 SWAN VIEW CIRCLE pet-friendly?
Yes, 16312 SWAN VIEW CIRCLE is pet friendly.
Does 16312 SWAN VIEW CIRCLE offer parking?
No, 16312 SWAN VIEW CIRCLE does not offer parking.
Does 16312 SWAN VIEW CIRCLE have units with washers and dryers?
Yes, 16312 SWAN VIEW CIRCLE offers units with in unit laundry.
Does 16312 SWAN VIEW CIRCLE have a pool?
Yes, 16312 SWAN VIEW CIRCLE has a pool.
Does 16312 SWAN VIEW CIRCLE have accessible units?
No, 16312 SWAN VIEW CIRCLE does not have accessible units.
Does 16312 SWAN VIEW CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 16312 SWAN VIEW CIRCLE has units with dishwashers.
Does 16312 SWAN VIEW CIRCLE have units with air conditioning?
No, 16312 SWAN VIEW CIRCLE does not have units with air conditioning.
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