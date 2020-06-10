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Longboat Key, FL
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104 TWIN SHORES BLVD
Last updated June 10 2020 at 10:22 PM

104 TWIN SHORES BLVD

104 Beach Harbor Club · (941) 809-5044
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Location

104 Beach Harbor Club, Longboat Key, FL 34228

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,650

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2 Bed · 2 Bath · 850 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
furnished
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
internet access
55+ COMMUNITY, NO PETS ALLOWED. (GULF TO BAY LIVING) TURNKEY FURNISHED, TENANT PAYS CABLE AND WIRELESS INTERNET. OWNER PAYS ALL WATER, TRASH AND PEST CONTROL. Available 9/25/2020.THIS BUILDING CONSTRUCTED IN 1950 BUT TOTALLY RENOVATED WITH NEW CERTIFICATE OF OCCUPANCY IN 2010. A BOATER'S PARADISE, UNOBSTRUCTED WATER VIEWS ON DEEP SAILBOAT WATER, NO BRIDGES. THIS IS AN ISLAND PARADISE. PRIVATE DEEDED BEACH ACCESS. BEAUTIFUL 2 BED 2 BATH VACATION VILLA ON BOATING WATER WITH FULL BAY VIEWS & 250 FEET OF PRIVATE POWDER SAND BEACH. VILLA FEATURES BREATHTAKING VIEWS OF SARASOTA BAY AND IS A HIDDEN GEM LOCATED MID LONGBOAT KEY. VILLA HAS A PRIVATE PATIO, GRANITE COUNTER TOPS, WOOD CABINETS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, & WASHER/DRYER. ENJOY PEACEFULNESS, BEAUTIFUL VIEWS, TRANQUIL BREEZES, OUTDOOR ENTERTAINING, FISHING, SWIMMING OFF THE DOCK, & AN ACTIVE FRIENDLY COMMUNITY. JUMP ON THE BUS FOR SHOPPING AND RESTAURANTS ON ST ARMAND'S CIRCLE JUST MINUTES AWAY. LEASE A PRIVATE BOAT SLIP WITH UNIT OR SEPARATELY. BOAT SLIPS ARE 1ST COME 1ST SERVE. AVAILABLE MARCH 1, 2020, SORRY NO PETS. GULF TO BAY PRIVET BEACH

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 104 TWIN SHORES BLVD have any available units?
104 TWIN SHORES BLVD has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 104 TWIN SHORES BLVD have?
Some of 104 TWIN SHORES BLVD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 104 TWIN SHORES BLVD currently offering any rent specials?
104 TWIN SHORES BLVD isn't currently offering any rent specials.
Is 104 TWIN SHORES BLVD pet-friendly?
No, 104 TWIN SHORES BLVD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Longboat Key.
Does 104 TWIN SHORES BLVD offer parking?
No, 104 TWIN SHORES BLVD does not offer parking.
Does 104 TWIN SHORES BLVD have units with washers and dryers?
Yes, 104 TWIN SHORES BLVD offers units with in unit laundry.
Does 104 TWIN SHORES BLVD have a pool?
No, 104 TWIN SHORES BLVD does not have a pool.
Does 104 TWIN SHORES BLVD have accessible units?
No, 104 TWIN SHORES BLVD does not have accessible units.
Does 104 TWIN SHORES BLVD have units with dishwashers?
Yes, 104 TWIN SHORES BLVD has units with dishwashers.
Does 104 TWIN SHORES BLVD have units with air conditioning?
No, 104 TWIN SHORES BLVD does not have units with air conditioning.
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