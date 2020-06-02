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Lazy Lake, FL
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2200 Lazy Ln
Last updated June 2 2020 at 9:26 PM

2200 Lazy Ln

2200 Lazy Lane · (954) 292-2350
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

2200 Lazy Lane, Lazy Lake, FL 33305
Wilton Manors

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$850

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1 Bed · 1 Bath · 3115 sqft

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Amenities

patio / balcony
new construction
all utils included
parking
hot tub
furnished
Unit Amenities
furnished
patio / balcony
Property Amenities
parking
hot tub
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2200 Lazy Ln have any available units?
2200 Lazy Ln has a unit available for $850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2200 Lazy Ln have?
Some of 2200 Lazy Ln's amenities include patio / balcony, new construction, and all utils included. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2200 Lazy Ln currently offering any rent specials?
2200 Lazy Ln isn't currently offering any rent specials.
Is 2200 Lazy Ln pet-friendly?
No, 2200 Lazy Ln is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lazy Lake.
Does 2200 Lazy Ln offer parking?
Yes, 2200 Lazy Ln does offer parking.
Does 2200 Lazy Ln have units with washers and dryers?
No, 2200 Lazy Ln does not offer units with in unit laundry.
Does 2200 Lazy Ln have a pool?
No, 2200 Lazy Ln does not have a pool.
Does 2200 Lazy Ln have accessible units?
No, 2200 Lazy Ln does not have accessible units.
Does 2200 Lazy Ln have units with dishwashers?
No, 2200 Lazy Ln does not have units with dishwashers.
Does 2200 Lazy Ln have units with air conditioning?
No, 2200 Lazy Ln does not have units with air conditioning.
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