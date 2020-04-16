All apartments in Keystone
Find more places like 17527 CANAL SHORES DRIVE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Keystone, FL
/
17527 CANAL SHORES DRIVE
Last updated April 16 2020 at 1:30 AM

17527 CANAL SHORES DRIVE

17527 Canal Shores Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Keystone
See all
2 Bedrooms
See all
3 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Gym
See all

Location

17527 Canal Shores Drive, Keystone, FL 33556
Lake Keystone

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
BEAUTIFUL & SPACIOUS FURNISHED RENTAL IN ODESSA/ TAMPA FL - $3,500 a month for annual lease or $4,500 per month for monthly lease. HOME IS LAKE FRONT TO LAKE KEYSTONE THAT IS THE LARGEST LAKE IN NORTH HILLSBOROUGH COUNTY. HOME IS ON 431 ACRES, SPRING FED AND CONSIDERED A NAVIGABLE BODY OF WATER. RESIDENTS ENJOY PONTOONING, KYAKING, JET SKIING, WAVE RUNNING, WATER SKIING, TUBING, WAKEBOARDING, PADDLE BOARDING, AND FRESH WATER FISHING. HOME RECENTLY REMODELED TO INCLUDE ALL WOOD FLOORING THROUGH OUT, AND TILE IN WET AREAS. 2 MASTER BEDROOMS WITH SPLIT FLOORPLAN LAYOUT. LARGE KITCHEN HAS GRANITE COUNTER TOPS, ALL WOOD CABINETS, AND STANLESS STEEL APPLICANCE: REFRIGERATOR, RANGE, DISHWASHER, MICROWAVE. KITCHEN OVERLOOKS FAMILY ROOM AND LAKE KEYSTONE. FAMILY ROM HAS 12 FOOT CEILING AND MAGNIFICANT VIEWS ON LAKE. OVERSIZED SCREENED LANAI RUNS ALONG THE BACK OF THE HOUSE. LOCATED ABOUT 10 MINUTES FROM CITRUS PARK TOWN CENTER, 20 MINUTES TO TAMPA INTERNATIONAL AIRPORT, 45 MINUTES TO CLEARWATER/ ST PETE BEACHES, AND ABOUT 2 HOURS FROM ORLANDO/ DISNEY. OWNER WILL CONSIDER A SHORT TERM LEASE, PLEASE CONTACT FOR TERM DETAILS. NO PETS ALLOWED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17527 CANAL SHORES DRIVE have any available units?
17527 CANAL SHORES DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Keystone, FL.
What amenities does 17527 CANAL SHORES DRIVE have?
Some of 17527 CANAL SHORES DRIVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17527 CANAL SHORES DRIVE currently offering any rent specials?
17527 CANAL SHORES DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 17527 CANAL SHORES DRIVE pet-friendly?
No, 17527 CANAL SHORES DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Keystone.
Does 17527 CANAL SHORES DRIVE offer parking?
Yes, 17527 CANAL SHORES DRIVE offers parking.
Does 17527 CANAL SHORES DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 17527 CANAL SHORES DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 17527 CANAL SHORES DRIVE have a pool?
No, 17527 CANAL SHORES DRIVE does not have a pool.
Does 17527 CANAL SHORES DRIVE have accessible units?
No, 17527 CANAL SHORES DRIVE does not have accessible units.
Does 17527 CANAL SHORES DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 17527 CANAL SHORES DRIVE has units with dishwashers.
Does 17527 CANAL SHORES DRIVE have units with air conditioning?
No, 17527 CANAL SHORES DRIVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
Helpful Articles
13 Places to Get Free Moving Boxes
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
Best Cities for Families 2019
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Keystone 2 BedroomsKeystone 3 Bedrooms
Keystone Apartments with GarageKeystone Apartments with Gym
Keystone Apartments with Pool

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLClearwater, FLBrandon, FLBradenton, FLLakeland, FLSarasota, FLRiverview, FL
Largo, FLPalm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FLDunedin, FLPlant City, FLSpring Hill, FL
Lutz, FLLand O' Lakes, FLBayshore Gardens, FLTierra Verde, FLMadeira Beach, FLSun City Center, FLWest Lealman, FL

Apartments Near Colleges

Florida Southern CollegeRingling College of Art and Design
University of South Florida-Main CampusAltierus Career College-Tampa
University of South Florida-St Petersburg