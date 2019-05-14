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3202 Hunter Pl
Last updated May 14 2019 at 10:35 PM

3202 Hunter Pl

3202 Hunter Place · No Longer Available
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Location

3202 Hunter Place, Forest City, FL 32703
Foxwood

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
recently renovated
gym
fire pit
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
fire pit
gym
game room
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
*Price reduction* Bring all offers, sellers motivated. COME SEE THIS BEAUTIFUL TWO STORY HOME IN WEKIVA!!! WEKIVA, TEAGUE AND LAKE BRANTLEY HIGH ZONED, HALF ACRE LOT WITH PRIVACY. ENJOY NEW LANDSCAPING, REMODELED KITCHEN AND GUEST BATHROOM. BEAUTIFUL PAVER WALKWAY AND FRONT PORCH. LARGE FENCED IN BACKYARD WITH FIRE PIT FOR ENTERTAINING. ENJOY LAKE VIEWS FROM YOUR BALCONY DECK! QUIET STREET, HOUSE HAS AMAZING CURB APPEAL. SPACIOUS FLOOR PLAN WITH OPEN KITCHEN TO LIVING/DINING ROOM. LARGE BEDROOMS WITH BEAUTIFUL FLOORS. 4 BEDROOMS ON TOP LEVEL AND 2 BATHROOMS. DOWNSTAIRS LEVEL IS IDEAL FOR AN IN-LAW SUITE OR GAME ROOM/MAN CAVE WHICH INCLUDES AN EXTRA ROOM FOR EITHER A GYM OR OFFICE AS WELL AS AN UPDATED 3RD BATHROOM. GARAGE INCLUDES A LARGE WORKSHOP FOR ALL OF YOUR TOOLS. THE SCHOOLS ARE TOP RATED SEMINOLE COUNTY, SOME OF THE BEST PUBLIC SCHOOLS IN FLORIDA. THIS HOME IS LOCATED NEAR MAITLAND, HEATHROW, ALTAMONTE AND ORLANDO AND LESS THAN AN HOUR FROM THE BEACHES!

Listing Courtesy Of BAR INVEST REALTY LLC

Call or Text (844) 326-7613
info@cbrentalhomes.com
www.cbrentalhomes.com

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3202 Hunter Pl have any available units?
3202 Hunter Pl doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Forest City, FL.
What amenities does 3202 Hunter Pl have?
Some of 3202 Hunter Pl's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3202 Hunter Pl currently offering any rent specials?
3202 Hunter Pl is not currently offering any rent specials.
Is 3202 Hunter Pl pet-friendly?
Yes, 3202 Hunter Pl is pet friendly.
Does 3202 Hunter Pl offer parking?
Yes, 3202 Hunter Pl offers parking.
Does 3202 Hunter Pl have units with washers and dryers?
No, 3202 Hunter Pl does not offer units with in unit laundry.
Does 3202 Hunter Pl have a pool?
No, 3202 Hunter Pl does not have a pool.
Does 3202 Hunter Pl have accessible units?
No, 3202 Hunter Pl does not have accessible units.
Does 3202 Hunter Pl have units with dishwashers?
No, 3202 Hunter Pl does not have units with dishwashers.
Does 3202 Hunter Pl have units with air conditioning?
No, 3202 Hunter Pl does not have units with air conditioning.
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