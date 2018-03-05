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Fish Hawk, FL
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15516 GANNETGLADE LANE
Last updated November 16 2019 at 7:27 AM

15516 GANNETGLADE LANE

15516 Gannetglade Lane · No Longer Available
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Location

15516 Gannetglade Lane, Fish Hawk, FL 33547
Fishhawk

Amenities

granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
granite counters
ice maker
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
THIS BEAUTIFULLY RENOVATED UPSCALE CONTEMPORARY HOME IS LOCATED ON A CONSERVATION LOT IN THE PRESTIGOUS FISHHAWK RANCH SUBDIVISION. IT IS "ALMOST LIKE NEW" AND IS "MOVE-IN READY", INDEED! THE KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTERTOPS, WOOD CABINETS, A PANTRY, A BREAKFAST BAR, EXTRA EAT-IN SPACE, BRAND-NEW GE STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDING A REFRIGERATOR WITH ICE-MAKER, A SMOOTH TOP RANGE WITH CONVECTION OVEN, BUILT-IN MICROWAVE AND A DISHWASHER. STUNNING NEWLY INSTALLED WOOD-LOOK VINYL AND/OR PORCELAIN TILE FLOORS ADORN EVERY ROOM. THE FAMILY ROOM AND FORMAL DINING AND LIVING ROOMS ARE VERY SPACIOUS! THE DELUXE MASTER SUITE FEATURES DOUBLE TREY CEILINGS AND SLIDING GLASS DOORS LEADING TO THE COVERED LANAI. THE MASTER BATHROOM HAS A SEPARATE GARDEN TUB, A WALK-IN SHOWER, A LARGE WALK-IN CLOSET AND A DOUBLE VANITY WITH WOOD CABINETS AND GRANITE COUNTERTOPS. MODERN CEILING FANS WITH LIGHT FIXTURES ARE IN ALL BEDROOMS AND THE FAMILY ROOM. 2" HORIZONTAL FAUX WOOD BLINDS ACCENT ALL WINDOWS; VERTICALS ARE ON THE SLIDING GLASS DOORS. SUPERIOR SCHOOLS. NUMEROUS AMENITIES. VERY CLOSE TO FISHHAWK RANCH'S GARDEN DISTRICT WHICH FEATURES SPECIALTY SHOPS AND BOUTIQUES, THE AQUATIC CENTER, THE PALMETTO BANQUET CLUB AND SO MUCH MORE! ONLY A SHORT COMMUTE TO DOWNTOWN TAMPA, MACDILL AIR FORCE BASE, BRANDON TOWN CENTER AND GULF COAST BEACHES. WHAT A GEM! YOU WILL BE PROUD TO MAKE IT YOUR HOME!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15516 GANNETGLADE LANE have any available units?
15516 GANNETGLADE LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fish Hawk, FL.
What amenities does 15516 GANNETGLADE LANE have?
Some of 15516 GANNETGLADE LANE's amenities include granite counters, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15516 GANNETGLADE LANE currently offering any rent specials?
15516 GANNETGLADE LANE is not currently offering any rent specials.
Is 15516 GANNETGLADE LANE pet-friendly?
No, 15516 GANNETGLADE LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fish Hawk.
Does 15516 GANNETGLADE LANE offer parking?
Yes, 15516 GANNETGLADE LANE offers parking.
Does 15516 GANNETGLADE LANE have units with washers and dryers?
No, 15516 GANNETGLADE LANE does not offer units with in unit laundry.
Does 15516 GANNETGLADE LANE have a pool?
No, 15516 GANNETGLADE LANE does not have a pool.
Does 15516 GANNETGLADE LANE have accessible units?
No, 15516 GANNETGLADE LANE does not have accessible units.
Does 15516 GANNETGLADE LANE have units with dishwashers?
Yes, 15516 GANNETGLADE LANE has units with dishwashers.
Does 15516 GANNETGLADE LANE have units with air conditioning?
No, 15516 GANNETGLADE LANE does not have units with air conditioning.
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