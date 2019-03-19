805 E Normandy Blvd

Amenities
JUST LISTED - AVAILABLE FOR IMMEDIATE OCCUPANCY - NO PETS ALLOWED - THIS IMMACULATE HOME FEATURES 3 BEDROOMS, 2 FULL BATHROOMS AND A 2 CAR GARAGE.
TO VIEW THIS HOME PLEASE CALL OR TEXT
KAREN GUARDINO, REALTOR
386-747-9295
OVERSIZED GARAGE WITH GARAGE DOOR OPENER. SCREEN DOORS
SIDE GARAGE DOOR LEADS TO FENCED BACK YARD
CIRCULAR DRIVEWAY
PLENTY OF CLOSET SPACE
HALL BATHROOM HAS TUB
MASTER BATHROOM HAS SHOWER
RENT: $1150.00
SECURITY DEPOSIT $1300.00
APPLICATION FEE $50 PER ADULT
ALARM SYSTEM - TENANTS ARE REQUIRED TO PAY A SEPARATE MONTHLY TO OWNER IN THE AMOUNT OF $38.00
FORMAL LIVING ROOM, DINING ROOM
SCREEN PORCH
FENCED YARD
HOUSE HAS BEEN FRESHLY PAINTED. EXTERIOR PRESSURE WASHED
NO PETS ALLOWED
NO SMOKERS ALLOWED
No Pets Allowed
(RLNE4684264)