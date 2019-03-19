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Deltona, FL
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805 E Normandy Blvd
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

805 E Normandy Blvd

805 East Normandy Boulevard · No Longer Available
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Location

805 East Normandy Boulevard, Deltona, FL 32725
Deltona Lakes

Amenities

patio / balcony
garage
alarm system
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
alarm system
garage
JUST LISTED - AVAILABLE FOR IMMEDIATE OCCUPANCY - NO PETS ALLOWED - THIS IMMACULATE HOME FEATURES 3 BEDROOMS, 2 FULL BATHROOMS AND A 2 CAR GARAGE.

TO VIEW THIS HOME PLEASE CALL OR TEXT
KAREN GUARDINO, REALTOR
386-747-9295

OVERSIZED GARAGE WITH GARAGE DOOR OPENER. SCREEN DOORS
SIDE GARAGE DOOR LEADS TO FENCED BACK YARD
CIRCULAR DRIVEWAY
PLENTY OF CLOSET SPACE

HALL BATHROOM HAS TUB
MASTER BATHROOM HAS SHOWER

RENT: $1150.00
SECURITY DEPOSIT $1300.00
APPLICATION FEE $50 PER ADULT

ALARM SYSTEM - TENANTS ARE REQUIRED TO PAY A SEPARATE MONTHLY TO OWNER IN THE AMOUNT OF $38.00

FORMAL LIVING ROOM, DINING ROOM

SCREEN PORCH

FENCED YARD

HOUSE HAS BEEN FRESHLY PAINTED. EXTERIOR PRESSURE WASHED

NO PETS ALLOWED
NO SMOKERS ALLOWED

No Pets Allowed

(RLNE4684264)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 805 E Normandy Blvd have any available units?
805 E Normandy Blvd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Deltona, FL.
Is 805 E Normandy Blvd currently offering any rent specials?
805 E Normandy Blvd is not currently offering any rent specials.
Is 805 E Normandy Blvd pet-friendly?
No, 805 E Normandy Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deltona.
Does 805 E Normandy Blvd offer parking?
Yes, 805 E Normandy Blvd offers parking.
Does 805 E Normandy Blvd have units with washers and dryers?
No, 805 E Normandy Blvd does not offer units with in unit laundry.
Does 805 E Normandy Blvd have a pool?
No, 805 E Normandy Blvd does not have a pool.
Does 805 E Normandy Blvd have accessible units?
No, 805 E Normandy Blvd does not have accessible units.
Does 805 E Normandy Blvd have units with dishwashers?
No, 805 E Normandy Blvd does not have units with dishwashers.
Does 805 E Normandy Blvd have units with air conditioning?
No, 805 E Normandy Blvd does not have units with air conditioning.
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