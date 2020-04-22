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Deltona, FL
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2231 Illinois Ave
Last updated April 22 2020 at 10:09 AM

2231 Illinois Ave

2231 Illonois Avenue · No Longer Available
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Location

2231 Illonois Avenue, Deltona, FL 32738
Deltona Lakes

Amenities

pet friendly
garage
pool
carpet
Unit Amenities
carpet
Property Amenities
pet friendly
parking
pool
garage
POOL HOME - INCLUDES POOL CARE - FOR MORE DETAILS OR TO VIEW HOME PLEASE CALL OR TEXT
KAREN GUARDINO, REALTOR
386-747-9295

JUST LISTED FOR IMMEDIATE OCCUPANCY.
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RENT: $1400 PER MONTH
SECURITY DEPOSIT $1500.00
APPLICATION FEE: $50 PER ADULT

criteria - NO evictions, good credit, good rental history and proof of income 3x's amount of rent

FOR MORE DETAILS OR TO VIEW HOME PLEASE CALL OR TEXT

KAREN GUARDINO, REALTOR
386-747-9295

No Cats Allowed

(RLNE5694530)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2231 Illinois Ave have any available units?
2231 Illinois Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Deltona, FL.
What amenities does 2231 Illinois Ave have?
Some of 2231 Illinois Ave's amenities include pet friendly, garage, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2231 Illinois Ave currently offering any rent specials?
2231 Illinois Ave is not currently offering any rent specials.
Is 2231 Illinois Ave pet-friendly?
Yes, 2231 Illinois Ave is pet friendly.
Does 2231 Illinois Ave offer parking?
Yes, 2231 Illinois Ave offers parking.
Does 2231 Illinois Ave have units with washers and dryers?
No, 2231 Illinois Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 2231 Illinois Ave have a pool?
Yes, 2231 Illinois Ave has a pool.
Does 2231 Illinois Ave have accessible units?
No, 2231 Illinois Ave does not have accessible units.
Does 2231 Illinois Ave have units with dishwashers?
No, 2231 Illinois Ave does not have units with dishwashers.
Does 2231 Illinois Ave have units with air conditioning?
No, 2231 Illinois Ave does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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