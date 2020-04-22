2231 Illinois Ave

Amenities
POOL HOME - INCLUDES POOL CARE - FOR MORE DETAILS OR TO VIEW HOME PLEASE CALL OR TEXT
KAREN GUARDINO, REALTOR
386-747-9295
JUST LISTED FOR IMMEDIATE OCCUPANCY.
3 BEDROOM 2 BATH 2 CAR GARAGE.
CORNER LOT
FENCED YARD
IN GROUND POOL - POOL CARE INCLUDED
MAY CONSIDER A SMALL DOG WITH NON REFUNDABLE PET FEE
FRESHLY PAINTED. TILE FLOORS THROUGHOUT - NEW CARPET IN BEDROOMS.
2 FULL BATHROOMS WITH TUBS - JACK AND JILL BATHROOM 2 BEDROOMS.
PLENTY OF CLOSET SPACE. LARGE PANTRY
DOUBLE CAR GARAGE WITH SHELVING.
SHED AT REAR
RENT: $1400 PER MONTH
SECURITY DEPOSIT $1500.00
APPLICATION FEE: $50 PER ADULT
criteria - NO evictions, good credit, good rental history and proof of income 3x's amount of rent
FOR MORE DETAILS OR TO VIEW HOME PLEASE CALL OR TEXT
KAREN GUARDINO, REALTOR
386-747-9295
No Cats Allowed
(RLNE5694530)