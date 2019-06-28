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Deltona, FL
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1404 WINTERVILLE STREET
Last updated June 28 2019 at 2:49 AM

1404 WINTERVILLE STREET

1404 Winterville Street · No Longer Available
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Location

1404 Winterville Street, Deltona, FL 32725
Deltona Lakes

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
game room
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1404 WINTERVILLE STREET have any available units?
1404 WINTERVILLE STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Deltona, FL.
What amenities does 1404 WINTERVILLE STREET have?
Some of 1404 WINTERVILLE STREET's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1404 WINTERVILLE STREET currently offering any rent specials?
1404 WINTERVILLE STREET is not currently offering any rent specials.
Is 1404 WINTERVILLE STREET pet-friendly?
No, 1404 WINTERVILLE STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deltona.
Does 1404 WINTERVILLE STREET offer parking?
Yes, 1404 WINTERVILLE STREET offers parking.
Does 1404 WINTERVILLE STREET have units with washers and dryers?
No, 1404 WINTERVILLE STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 1404 WINTERVILLE STREET have a pool?
No, 1404 WINTERVILLE STREET does not have a pool.
Does 1404 WINTERVILLE STREET have accessible units?
No, 1404 WINTERVILLE STREET does not have accessible units.
Does 1404 WINTERVILLE STREET have units with dishwashers?
Yes, 1404 WINTERVILLE STREET has units with dishwashers.
Does 1404 WINTERVILLE STREET have units with air conditioning?
Yes, 1404 WINTERVILLE STREET has units with air conditioning.
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