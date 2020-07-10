All apartments in Collier County
Find more places like 200 Turtle Lake CT.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Collier County, FL
/
200 Turtle Lake CT
Last updated May 28 2020 at 2:39 AM

200 Turtle Lake CT

200 Turtle Lake Court · (239) 771-2053
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

200 Turtle Lake Court, Collier County, FL 34105

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 305 · Avail. now

$2,400

1 Bed · 1 Bath · 638 sqft

Report This Listing

Amenities

dishwasher
recently renovated
elevator
microwave
furnished
range
Unit Amenities
dishwasher
furnished
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
elevator
AVAILABLE NOW FOR JANUARY, FEBRUARY AND MARCH 2021! DELIGHTFUL AND WELL MAINTAINED THIRD FLOOR UNIT (WITH ELEVATOR) OVERLOOKING THE GOLF COURSE
AND AN EASTERLY VIEW FROM THE LANAI. ENJOY YOUR COFFEE AND BREAKFAST AS THE SUN RISES IN THE
EAST! NEW FULLY REMODELED BATHROOM, HARDWOOD LOOK VINYL PLANK FLOORS, NEW TILE IN LANAI.
FURNISHED VERY NICELY FOR YOUR COMFORTABLE STAY. THIS IS A WELL KNOWN, WELL MANAGED
COMMUNITY JUST TWO MILES FROM THE BEACH (CLAM PASS), TWO MILES TO I-75, AND VERY CLOSE TO ALL KINDS OF RESTAURANTS, BANKS, AND SHOPPING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 200 Turtle Lake CT have any available units?
200 Turtle Lake CT has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 200 Turtle Lake CT have?
Some of 200 Turtle Lake CT's amenities include dishwasher, recently renovated, and elevator. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 200 Turtle Lake CT currently offering any rent specials?
200 Turtle Lake CT is not currently offering any rent specials.
Is 200 Turtle Lake CT pet-friendly?
No, 200 Turtle Lake CT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Collier County.
Does 200 Turtle Lake CT offer parking?
No, 200 Turtle Lake CT does not offer parking.
Does 200 Turtle Lake CT have units with washers and dryers?
No, 200 Turtle Lake CT does not offer units with in unit laundry.
Does 200 Turtle Lake CT have a pool?
No, 200 Turtle Lake CT does not have a pool.
Does 200 Turtle Lake CT have accessible units?
No, 200 Turtle Lake CT does not have accessible units.
Does 200 Turtle Lake CT have units with dishwashers?
Yes, 200 Turtle Lake CT has units with dishwashers.
Does 200 Turtle Lake CT have units with air conditioning?
No, 200 Turtle Lake CT does not have units with air conditioning.
Interested in 200 Turtle Lake CT?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Advenir at Aventine
9300 Marino Cir
Naples, FL 34114
Belvedere At Quail Run
260 Quail Forest Boulevard
Naples, FL 34105
The Point at Naples
2155 Great Blue Drive
Naples, FL 34112
Eldorado
4300 Atoll Ct
Naples, FL 34116
The Coast Townhomes of Naples Florida
3436 Winifred Row Ln
Naples, FL 34116
Inspira
7485 Inspira Cir #1122
Naples, FL 34113
Meadow Lakes
105 Manor Blvd
Naples, FL 34104
Springs at Hammock Cove
4360 Petal Dr
Naples, FL 34112

Similar Pages

Miami-Dade County Apartments
Palm Beach County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLFort Myers, FLDavie, FLPompano Beach, FLHialeah, FL
Hollywood, FLSunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLNaples, FLCoral Gables, FLMarco Island, FLBonita Springs, FLEstero, FLSan Carlos Park, FLOrangetree, FLNaples Park, FL
Lely, FLVineyards, FLLehigh Acres, FLThree Oaks, FLPelican Bay, FLLely Resort, FLVillas, FLFort Myers Beach, FLGateway, FLCypress Lake, FLMcGregor, FLWhiskey Creek, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiFlorida SouthWestern State College
Keiser University-Ft Lauderdale
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity