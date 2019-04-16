All apartments in Chuluota
Find more places like 611 S CR 419.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chuluota, FL
/
611 S CR 419
Last updated April 16 2019 at 8:13 PM

611 S CR 419

611 W Cr 419 · No Longer Available
Report This Listing

Location

611 W Cr 419, Chuluota, FL 32766

Amenities

patio / balcony
recently renovated
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
611 S CR 419 Available 05/01/19 2/1 CHULUOTA - Charming 2 bedroom 1 bath duplex with front and rear patio, renovated kitchen with new cabinets and appliances, A+ schools , and much more. This one won't last, apply today.
APPLICATION FEE IS $50 PER ADULT AND THERE IS ONE TIME LEASE ADMIN FEE OF $100 DUE PRIOR TO MOVE IN. SECURITY DEPOSIT IS TYPICALLY EQUAL TO ONE MONTHS RENT BUT IS SUBJECT TO CREDIT APPROVAL AND REQUIRED DEPOSIT MAY BE HIGHER BASED ON HISTORY. ALL INFORMATION IS DEEMED RELIABLE HOWEVER NOT GUARANTEED AND IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
LICENSED FLORIDA REAL ESTATE BROKER: JOHN WILKERSON

(RLNE4015135)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 611 S CR 419 have any available units?
611 S CR 419 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chuluota, FL.
Is 611 S CR 419 currently offering any rent specials?
611 S CR 419 is not currently offering any rent specials.
Is 611 S CR 419 pet-friendly?
No, 611 S CR 419 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chuluota.
Does 611 S CR 419 offer parking?
No, 611 S CR 419 does not offer parking.
Does 611 S CR 419 have units with washers and dryers?
No, 611 S CR 419 does not offer units with in unit laundry.
Does 611 S CR 419 have a pool?
No, 611 S CR 419 does not have a pool.
Does 611 S CR 419 have accessible units?
No, 611 S CR 419 does not have accessible units.
Does 611 S CR 419 have units with dishwashers?
No, 611 S CR 419 does not have units with dishwashers.
Does 611 S CR 419 have units with air conditioning?
No, 611 S CR 419 does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Renting vs Buying an Apartment
College Apartment Checklist: Everything You Need
How to Find a Sublet
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Apartments For Rent in Nearby Cities

Orlando, FLMelbourne, FLKissimmee, FLPalm Bay, FLDaytona Beach, FLAltamonte Springs, FLSanford, FLWinter Park, FLAlafaya, FLPort Orange, FLWinter Garden, FLClermont, FL
Ocoee, FLOviedo, FLCasselberry, FLWinter Springs, FLMaitland, FLApopka, FLBithlo, FLUniversity, FLWedgefield, FLGoldenrod, FLAzalea Park, FLDeltona, FL
Lake Mary, FLLongwood, FLFern Park, FLConway, FLTitusville, FLFairview Shores, FLDeBary, FLWekiwa Springs, FLHeathrow, FLEdgewater, FLPine Castle, FLOrange City, FL

Apartments Near Colleges

Bethune-Cookman UniversityUniversity of Central Florida
Daytona State CollegeEmbry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach
Florida Institute of Technology