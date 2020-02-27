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Chuluota, FL
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251 E 6TH STREET
Last updated February 27 2020 at 11:37 AM

251 E 6TH STREET

251 6th Street · No Longer Available
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Location

251 6th Street, Chuluota, FL 32766

Amenities

carport
Unit Amenities
Property Amenities
carport
parking
251 E 6TH STREET Available 03/01/20 4/2 CHULUOTA - 4 BEDROOM 2 BATH HOME ON LARGE CORNER LOT. THIS HOME FEATURES A SEPARATE MASTER SUITE/IN LAW SUITE, LARGE BACK YARD, CARPORT, AND MUCH MORE.

APPLICATION FEE IS $50 PER ADULT AND THERE IS ONE TIME LEASE ADMIN FEE OF $100 DUE PRIOR TO MOVE IN. SECURITY DEPOSIT IS TYPICALLY EQUAL TO ONE MONTHS RENT BUT IS SUBJECT TO CREDIT APPROVAL AND REQUIRED DEPOSIT MAY BE HIGHER BASED ON HISTORY. ALL INFORMATION IS DEEMED RELIABLE HOWEVER NOT GUARANTEED AND IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
LICENSED FLORIDA REAL ESTATE BROKER: JOHN WILKERSON

(RLNE5578606)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 251 E 6TH STREET have any available units?
251 E 6TH STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chuluota, FL.
Is 251 E 6TH STREET currently offering any rent specials?
251 E 6TH STREET is not currently offering any rent specials.
Is 251 E 6TH STREET pet-friendly?
No, 251 E 6TH STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chuluota.
Does 251 E 6TH STREET offer parking?
Yes, 251 E 6TH STREET offers parking.
Does 251 E 6TH STREET have units with washers and dryers?
No, 251 E 6TH STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 251 E 6TH STREET have a pool?
No, 251 E 6TH STREET does not have a pool.
Does 251 E 6TH STREET have accessible units?
No, 251 E 6TH STREET does not have accessible units.
Does 251 E 6TH STREET have units with dishwashers?
No, 251 E 6TH STREET does not have units with dishwashers.
Does 251 E 6TH STREET have units with air conditioning?
No, 251 E 6TH STREET does not have units with air conditioning.
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