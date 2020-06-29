All apartments in Brandon
Find more places like 2041 RIVER TURIA CIRCLE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Brandon, FL
/
2041 RIVER TURIA CIRCLE
Last updated March 24 2020 at 7:18 AM

2041 RIVER TURIA CIRCLE

2041 River Turia Circle · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Brandon
See all
Luxury Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

2041 River Turia Circle, Brandon, FL 33578

Amenities

dishwasher
garage
walk in closets
gym
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
FIRST FLOOR UNIT. GATED COMMUNITY. BEAUTIFUL HOME WITH 2 BEDROOMS PLUS A BONUS ROOM COULD BE USED AS A THIRD BEDROOM. HOME INCLUDES TWO BATH, ONE CAR ATTACHED GARAGE, SCREENED LANAI. EAT IN KITCHEN, APPLIANCES INCLUDED ARE STOVE, REFRIGERATOR, DISHWASHER, MICROWAVE. OPEN FLOOR PLAN, WALK IN CLOSETS. COMMUNITY FEATURES, POOL,FITNESS CENTER AND LAWN CARE INCLUDED. NEAR EVERYTHING, SHOPPING, SCHOOLS, RESTAURANT AND ETC. At time of move-in, Tenant costs will include a processing fee of $75.00 along with rent and any deposit.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2041 RIVER TURIA CIRCLE have any available units?
2041 RIVER TURIA CIRCLE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brandon, FL.
How much is rent in Brandon, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Brandon Rent Report.
What amenities does 2041 RIVER TURIA CIRCLE have?
Some of 2041 RIVER TURIA CIRCLE's amenities include dishwasher, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2041 RIVER TURIA CIRCLE currently offering any rent specials?
2041 RIVER TURIA CIRCLE is not currently offering any rent specials.
Is 2041 RIVER TURIA CIRCLE pet-friendly?
No, 2041 RIVER TURIA CIRCLE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brandon.
Does 2041 RIVER TURIA CIRCLE offer parking?
Yes, 2041 RIVER TURIA CIRCLE offers parking.
Does 2041 RIVER TURIA CIRCLE have units with washers and dryers?
No, 2041 RIVER TURIA CIRCLE does not offer units with in unit laundry.
Does 2041 RIVER TURIA CIRCLE have a pool?
Yes, 2041 RIVER TURIA CIRCLE has a pool.
Does 2041 RIVER TURIA CIRCLE have accessible units?
No, 2041 RIVER TURIA CIRCLE does not have accessible units.
Does 2041 RIVER TURIA CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 2041 RIVER TURIA CIRCLE has units with dishwashers.
Helpful Articles
What to Include in a Roommate Agreement
How Much Does the Average Utility Bill Cost for Renters
What Makes Your Apartment Cost More?
9 Tips to Get Cheaper Rent
How to Spot and Avoid Rental Scams
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Lakewood Apartments
1651 Lake Meadow Cir S
Brandon, FL 33510
Lakeside Central Apartments
529 S Parsons Ave
Brandon, FL 33511
Camden Royal Palms
826 Milano Cir
Brandon, FL 33511
Palms at Palisades
512 Camino Real Ct
Brandon, FL 33510
Courtney Trace
1131 Courtney Trace Dr
Brandon, FL 33511
Tapestry Town Center
650 Tapestry Lane
Brandon, FL 33511
Century Crosstown
9712 Bosque Creek Cir
Brandon, FL 33619
Avenue @Creekbridge 
1002 Creekbridge Rd
Brandon, FL 33511

Similar Pages

Brandon 1 BedroomsBrandon 2 Bedrooms
Brandon Dog Friendly ApartmentsBrandon Luxury Places
Brandon Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLClearwater, FLBradenton, FLLakeland, FLSarasota, FLRiverview, FL
Largo, FLPalm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FLDunedin, FLPlant City, FL
Winter Haven, FLSpring Hill, FLLutz, FLLand O' Lakes, FLFour Corners, FLTemple Terrace, FL

Apartments Near Colleges

Florida Southern CollegePolk State College
Ringling College of Art and DesignUniversity of South Florida-Main Campus
Altierus Career College-Tampa