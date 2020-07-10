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Seal Beach, CA
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236 HARVARD LN
Last updated June 6 2020 at 9:53 AM

236 HARVARD LN

236 Harvard Lane · No Longer Available
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Location

236 Harvard Lane, Seal Beach, CA 90740
College Park West

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garage
recently renovated
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
236 HARVARD LN Available 07/15/20 SEAL BEACH 4BR HOME--AVAILABLE THIS SUMMER!!! - VIRTUAL TOUR: https://my.matterport.com/show/?m=2gr3j1JvPRA&mls=1

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(RLNE5828712)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 236 HARVARD LN have any available units?
236 HARVARD LN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Seal Beach, CA.
What amenities does 236 HARVARD LN have?
Some of 236 HARVARD LN's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 236 HARVARD LN currently offering any rent specials?
236 HARVARD LN is not currently offering any rent specials.
Is 236 HARVARD LN pet-friendly?
No, 236 HARVARD LN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Seal Beach.
Does 236 HARVARD LN offer parking?
Yes, 236 HARVARD LN offers parking.
Does 236 HARVARD LN have units with washers and dryers?
Yes, 236 HARVARD LN offers units with in unit laundry.
Does 236 HARVARD LN have a pool?
No, 236 HARVARD LN does not have a pool.
Does 236 HARVARD LN have accessible units?
No, 236 HARVARD LN does not have accessible units.
Does 236 HARVARD LN have units with dishwashers?
No, 236 HARVARD LN does not have units with dishwashers.
Does 236 HARVARD LN have units with air conditioning?
Yes, 236 HARVARD LN has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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