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Lodi, CA
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1453 S. Mills Ave.
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1453 S. Mills Ave.

1453 South Mills Avenue · No Longer Available
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Location

1453 South Mills Avenue, Lodi, CA 95242
Lakeshore Village

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
air conditioning
fireplace
range
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
granite counters
patio / balcony
range
Property Amenities
parking
garage
1453 S. Mills Ave., Lodi, CA 95242 - N ACCORDANCE WITH GOVERNOR NEWSOMS MANDATE WE WILL NO LONGER BE SHOWING PROPERTIES IN PERSON. WE HAVE PICTURES AND A WALK THRU VIDEO POSTED ON OUR WEBSITE GREENFIELDPM.COM TO GIVE YOU A VIRTUAL FEEL FOR THE PROPERTY. IF YOU ARE INTERESTED YOU CAN FILL OUT APPLICATIONS ONLINE JUST FOLLOW DIRECTIONS TO COMPLETE YOUR APPLICATION. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS YOU CAN FILL OUT A CONTACT US CARD AND WE WILL GET BACK TO YOU VIA EMAIL OR TEXT AS SOON AS WE CAN. THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING & PATIENCE. GREENFIELD PROPERTY MANAGEMENT

No Pets Allowed

(RLNE4151905)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1453 S. Mills Ave. have any available units?
1453 S. Mills Ave. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lodi, CA.
What amenities does 1453 S. Mills Ave. have?
Some of 1453 S. Mills Ave.'s amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1453 S. Mills Ave. currently offering any rent specials?
1453 S. Mills Ave. isn't currently offering any rent specials.
Is 1453 S. Mills Ave. pet-friendly?
No, 1453 S. Mills Ave. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lodi.
Does 1453 S. Mills Ave. offer parking?
Yes, 1453 S. Mills Ave. does offer parking.
Does 1453 S. Mills Ave. have units with washers and dryers?
No, 1453 S. Mills Ave. does not offer units with in unit laundry.
Does 1453 S. Mills Ave. have a pool?
No, 1453 S. Mills Ave. does not have a pool.
Does 1453 S. Mills Ave. have accessible units?
No, 1453 S. Mills Ave. does not have accessible units.
Does 1453 S. Mills Ave. have units with dishwashers?
No, 1453 S. Mills Ave. does not have units with dishwashers.
Does 1453 S. Mills Ave. have units with air conditioning?
Yes, 1453 S. Mills Ave. has units with air conditioning.
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