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Diamond Bar, CA
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20746 Greenside Drive
Last updated May 26 2020 at 2:27 AM

20746 Greenside Drive

20746 Greenside Drive · No Longer Available
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Location

20746 Greenside Drive, Diamond Bar, CA 91789
Diamond Bar

Amenities

patio / balcony
granite counters
recently renovated
gym
range
oven
Unit Amenities
granite counters
oven
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
gym
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20746 Greenside Drive have any available units?
20746 Greenside Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Diamond Bar, CA.
What amenities does 20746 Greenside Drive have?
Some of 20746 Greenside Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20746 Greenside Drive currently offering any rent specials?
20746 Greenside Drive is not currently offering any rent specials.
Is 20746 Greenside Drive pet-friendly?
No, 20746 Greenside Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Diamond Bar.
Does 20746 Greenside Drive offer parking?
No, 20746 Greenside Drive does not offer parking.
Does 20746 Greenside Drive have units with washers and dryers?
No, 20746 Greenside Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 20746 Greenside Drive have a pool?
No, 20746 Greenside Drive does not have a pool.
Does 20746 Greenside Drive have accessible units?
No, 20746 Greenside Drive does not have accessible units.
Does 20746 Greenside Drive have units with dishwashers?
No, 20746 Greenside Drive does not have units with dishwashers.
Does 20746 Greenside Drive have units with air conditioning?
No, 20746 Greenside Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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