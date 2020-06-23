All apartments in Alhambra
Find more places like 212 N Electric Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Alhambra, CA
/
212 N Electric Avenue
Last updated March 23 2019 at 1:25 PM

212 N Electric Avenue

212 South Electric Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Alhambra
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all

Location

212 South Electric Avenue, Alhambra, CA 91801
Alhambra

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
garage
PRIME LOCATION IN NORTH ALHAMBRA BORDERING SAN MARINO!! FULLY REMODELED TOWNHOME, BUILT IN 1989. THIS ONE HAS IT ALL! NEED SPACE FOR YOUR CARS? 2-CAR GARAGE INCLUDED! NEED PLACE TO WASH YOUR CLOTHES? LAUNDRY ROOM INCLUDED INSIDE THE UNIT! APPLIANCES ALSO INCLUDED! STOVE/OVEN, REFRIGERATOR, MICROWAVE, and DISHWASHER! AMAZING UPGRADED UNIT FEATURES DOUBLE PANE WINDOWS, FIRE SPRINKLERS, BRAND NEW KITCHEN CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL SINK and FAUCETS. NEW PAINT, TILE FLOOR & CARPET THROUGHOUT! BIG BONUS IS THE BALCONY DECK LOCATED JUST OFF THE DINING AREA FOR RELAXATION AND TO WIND DOWN THE DAY WITH A CUP OF COFFEE OR WINE! TOP RATED ALHAMBRA SCHOOL DISTRICTS! SUPER CONVENIENT LOCATION CLOSE TO SHOPPING CENTERS, COSTCO, TARGET, RESTAURANTS, DOWNTOWN ALHAMBRA AND MUCH MORE!! WON'T LAST!! GOOD LUCK! :)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 212 N Electric Avenue have any available units?
212 N Electric Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alhambra, CA.
What amenities does 212 N Electric Avenue have?
Some of 212 N Electric Avenue's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 212 N Electric Avenue currently offering any rent specials?
212 N Electric Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 212 N Electric Avenue pet-friendly?
No, 212 N Electric Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alhambra.
Does 212 N Electric Avenue offer parking?
Yes, 212 N Electric Avenue offers parking.
Does 212 N Electric Avenue have units with washers and dryers?
No, 212 N Electric Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 212 N Electric Avenue have a pool?
No, 212 N Electric Avenue does not have a pool.
Does 212 N Electric Avenue have accessible units?
No, 212 N Electric Avenue does not have accessible units.
Does 212 N Electric Avenue have units with dishwashers?
Yes, 212 N Electric Avenue has units with dishwashers.
Does 212 N Electric Avenue have units with air conditioning?
No, 212 N Electric Avenue does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
How Much Does the Average Utility Bill Cost for Renters
Should I Live with a Roommate?
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
How to Spot and Avoid Rental Scams
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

88 at Alhambra Place
88 S Garfield Ave
Alhambra, CA 91801
Almansor Villa
401 S Almansor St
Alhambra, CA 91801
Woodside Terrace Apartments
400 N Chapel Ave
Alhambra, CA 91801
Luxe 1801
1801 Garvey Ave.
Alhambra, CA 91803

Similar Pages

Alhambra 1 BedroomsAlhambra 2 Bedrooms
Alhambra Apartments with GymAlhambra Apartments with Parking
Alhambra Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CAIrvine, CAPasadena, CAGlendale, CA
Huntington Beach, CAFullerton, CASanta Monica, CAOntario, CABuena Park, CANorwalk, CABrea, CAPalmdale, CA
Redondo Beach, CAPlacentia, CAFountain Valley, CAInglewood, CAGlendora, CAPico Rivera, CAHawthorne, CASan Dimas, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los Angeles