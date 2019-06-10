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Buckeye, AZ
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25728 W Saint Charles Ave
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25728 W Saint Charles Ave

25728 W St Charles Ct · No Longer Available
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Location

25728 W St Charles Ct, Buckeye, AZ 85326

Amenities

patio / balcony
ceiling fan
carpet
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
patio / balcony
Property Amenities
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/27bfad20b8 ---- THIS 3 BD 2 BATH HOME OFFERS OPEN SPACIOUS FLOORPLAN, CARPET AND BLINDS THROUGHOUT, CEILING FANS, EAT IN KITCHEN WITH PLENTY OF COUNTER AND CABINET SPACE,FULL MASTER BATH, LOW MAINTENANCE FRONT LANDSCAPING, COVERED PATIO GREAT FOR ENTERTAINING. THIS 3 BD 2 BATH HOME OFFERS OPEN SPACIOUS FLOORPLAN, CARPET AND BLINDS THROUGHOUT, CEILING FANS, EAT IN KITCHEN WITH PLENTY OF COUNTER AND CABINET SPACE,FULL MASTER BATH, LOW MAINTENANCE FRONT LANDSCAPING, COVERED PATIO GREAT FOR ENTERTAINING. 2 Bath 3 Bedroom

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25728 W Saint Charles Ave have any available units?
25728 W Saint Charles Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckeye, AZ.
How much is rent in Buckeye, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Buckeye Rent Report.
Is 25728 W Saint Charles Ave currently offering any rent specials?
25728 W Saint Charles Ave is not currently offering any rent specials.
Is 25728 W Saint Charles Ave pet-friendly?
No, 25728 W Saint Charles Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buckeye.
Does 25728 W Saint Charles Ave offer parking?
No, 25728 W Saint Charles Ave does not offer parking.
Does 25728 W Saint Charles Ave have units with washers and dryers?
No, 25728 W Saint Charles Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 25728 W Saint Charles Ave have a pool?
No, 25728 W Saint Charles Ave does not have a pool.
Does 25728 W Saint Charles Ave have accessible units?
No, 25728 W Saint Charles Ave does not have accessible units.
Does 25728 W Saint Charles Ave have units with dishwashers?
No, 25728 W Saint Charles Ave does not have units with dishwashers.
Does 25728 W Saint Charles Ave have units with air conditioning?
No, 25728 W Saint Charles Ave does not have units with air conditioning.
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