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Wolf Trap, VA
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1712 HICKS DRIVE
Last updated July 11 2019 at 6:57 AM

1712 HICKS DRIVE

1712 Hicks Drive · No Longer Available
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Location

1712 Hicks Drive, Wolf Trap, VA 22182

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
playground
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1712 HICKS DRIVE have any available units?
1712 HICKS DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wolf Trap, VA.
What amenities does 1712 HICKS DRIVE have?
Some of 1712 HICKS DRIVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1712 HICKS DRIVE currently offering any rent specials?
1712 HICKS DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 1712 HICKS DRIVE pet-friendly?
No, 1712 HICKS DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wolf Trap.
Does 1712 HICKS DRIVE offer parking?
Yes, 1712 HICKS DRIVE offers parking.
Does 1712 HICKS DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 1712 HICKS DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 1712 HICKS DRIVE have a pool?
No, 1712 HICKS DRIVE does not have a pool.
Does 1712 HICKS DRIVE have accessible units?
No, 1712 HICKS DRIVE does not have accessible units.
Does 1712 HICKS DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 1712 HICKS DRIVE has units with dishwashers.
Does 1712 HICKS DRIVE have units with air conditioning?
No, 1712 HICKS DRIVE does not have units with air conditioning.
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