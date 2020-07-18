All apartments in Triangle
Find more places like 3311 MCCORKLE COURT.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Triangle, VA
/
3311 MCCORKLE COURT
Last updated July 2 2020 at 4:23 PM

3311 MCCORKLE COURT

3311 Mccorkle Court · (703) 580-0880
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Triangle
See all
Apartments with Balcony
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all

Location

3311 Mccorkle Court, Triangle, VA 22172

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,650

4 Bed · 4 Bath · 3334 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
parking
garage
BEAUTIFUL SINGLE FAMILY HOME WITH 4 BEDROOM, 3.5 BATHS, AND A 2 CAR GARAGE ALL ON A ON CUL DE SAC. 4OOO SQ FT OF LIVING AREA! GLEAMING HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT THE MAIN LEVEL. AS YOU ENTER THIS SUNFILLED HOME YOU WILL SEE THE FORMAL LIVING AND DINING ROOMS WITH CROWN MOLDING. THE HUGE FAMILY ROOMS FOCAL POINT IS THE MASSIVE STONE GAS FIREPLACE. THE FAMILY ROOM OPENS INTO THE BEAUTIFUL SUN DRENCHED SUNROOM! YOUR GOURMET KITCHEN HAS DOUBLE OVENS, GAS COOKTOP, DISHWASHER, AND GRANITE COUNTERS. UPSTAIRS YOU WILL FIND A MASTER BEDROOM AND LUXURY MASTER BATHROOM RETREAT. THERE ARE 3 ADDITIONAL GREAT SIZE BEDROOMS ALL WITH NICE SIZE CLOSETS. THE . FINISHED LOWER LEVEL HAS A RECREATION ROOM AND A FULL BATH. THERE IS A LARGE DECK FOR ALL YOUR OUTDOOR ENTERTAINMENT. THIS HOME BOASTS A HUGE FENCED REAR YARD! THIS HOME IS LOCATED MINUTES TO QUANTICO AND ONLY 20 MINUTES TO FT BELVOIR!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3311 MCCORKLE COURT have any available units?
3311 MCCORKLE COURT has a unit available for $2,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3311 MCCORKLE COURT have?
Some of 3311 MCCORKLE COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3311 MCCORKLE COURT currently offering any rent specials?
3311 MCCORKLE COURT is not currently offering any rent specials.
Is 3311 MCCORKLE COURT pet-friendly?
No, 3311 MCCORKLE COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Triangle.
Does 3311 MCCORKLE COURT offer parking?
Yes, 3311 MCCORKLE COURT offers parking.
Does 3311 MCCORKLE COURT have units with washers and dryers?
Yes, 3311 MCCORKLE COURT offers units with in unit laundry.
Does 3311 MCCORKLE COURT have a pool?
No, 3311 MCCORKLE COURT does not have a pool.
Does 3311 MCCORKLE COURT have accessible units?
No, 3311 MCCORKLE COURT does not have accessible units.
Does 3311 MCCORKLE COURT have units with dishwashers?
Yes, 3311 MCCORKLE COURT has units with dishwashers.
Does 3311 MCCORKLE COURT have units with air conditioning?
No, 3311 MCCORKLE COURT does not have units with air conditioning.
Interested in 3311 MCCORKLE COURT?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Shenandoah Station
19330 Belleau Wood Dr
Triangle, VA 22172
Southampton
4118 Southway Ln
Triangle, VA 22172

Similar Pages

Triangle 1 BedroomsTriangle 2 Bedrooms
Triangle Apartments with BalconiesTriangle Apartments with Parking
Triangle Pet Friendly PlacesAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDBethesda, MDReston, VANorth Bethesda, MDManassas, VACentreville, VAFairfax, VAWaldorf, MDAshburn, VA
Fredericksburg, VAHerndon, VATysons Corner, VAFalls Church, VAMcLean, VAFair Oaks, VACherry Hill, VAHybla Valley, VAKingstowne, VAFort Belvoir, VAAquia Harbour, VABroadlands, VA
Silver Hill, MDDunn Loring, VACapitol Heights, MDWoodburn, VALaurel Hill, VADumfries, VADulles Town Center, VAStafford Courthouse, VAFalmouth, VASpotsylvania Courthouse, VANational Harbor, MDSugarland Run, VA

Apartments Near Colleges

University of Mary WashingtonMarymount University
American UniversityCatholic University of America
University of the District of Columbia
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity