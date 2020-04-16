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Sudley, VA
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9520 DUBLIN DR
Last updated April 16 2020 at 9:15 AM

9520 DUBLIN DR

9520 Dublin Drive · No Longer Available
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Location

9520 Dublin Drive, Sudley, VA 20109

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
carport
fireplace
oven
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
carport
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9520 DUBLIN DR have any available units?
9520 DUBLIN DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sudley, VA.
What amenities does 9520 DUBLIN DR have?
Some of 9520 DUBLIN DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9520 DUBLIN DR currently offering any rent specials?
9520 DUBLIN DR is not currently offering any rent specials.
Is 9520 DUBLIN DR pet-friendly?
No, 9520 DUBLIN DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sudley.
Does 9520 DUBLIN DR offer parking?
Yes, 9520 DUBLIN DR offers parking.
Does 9520 DUBLIN DR have units with washers and dryers?
Yes, 9520 DUBLIN DR offers units with in unit laundry.
Does 9520 DUBLIN DR have a pool?
No, 9520 DUBLIN DR does not have a pool.
Does 9520 DUBLIN DR have accessible units?
No, 9520 DUBLIN DR does not have accessible units.
Does 9520 DUBLIN DR have units with dishwashers?
Yes, 9520 DUBLIN DR has units with dishwashers.
Does 9520 DUBLIN DR have units with air conditioning?
No, 9520 DUBLIN DR does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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