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Oakton, VA
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9965 CYRANDALL DR
Last updated June 20 2020 at 9:14 AM

9965 CYRANDALL DR

9965 Cryandall Drive · (866) 677-6937
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Location

9965 Cryandall Drive, Oakton, VA 22124

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,500

4 Bed · 4 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
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oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9965 CYRANDALL DR have any available units?
9965 CYRANDALL DR has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Oakton, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Oakton Rent Report.
What amenities does 9965 CYRANDALL DR have?
Some of 9965 CYRANDALL DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9965 CYRANDALL DR currently offering any rent specials?
9965 CYRANDALL DR is not currently offering any rent specials.
Is 9965 CYRANDALL DR pet-friendly?
No, 9965 CYRANDALL DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakton.
Does 9965 CYRANDALL DR offer parking?
Yes, 9965 CYRANDALL DR offers parking.
Does 9965 CYRANDALL DR have units with washers and dryers?
Yes, 9965 CYRANDALL DR offers units with in unit laundry.
Does 9965 CYRANDALL DR have a pool?
No, 9965 CYRANDALL DR does not have a pool.
Does 9965 CYRANDALL DR have accessible units?
No, 9965 CYRANDALL DR does not have accessible units.
Does 9965 CYRANDALL DR have units with dishwashers?
Yes, 9965 CYRANDALL DR has units with dishwashers.
Interested in 9965 CYRANDALL DR?
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