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Newington, VA
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8105 SAMOS COURT
Last updated March 20 2020 at 8:10 AM

8105 SAMOS COURT

8105 Samos Court · No Longer Available
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Location

8105 Samos Court, Newington, VA 22153

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
ice maker
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
limit: 1
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8105 SAMOS COURT have any available units?
8105 SAMOS COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newington, VA.
What amenities does 8105 SAMOS COURT have?
Some of 8105 SAMOS COURT's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8105 SAMOS COURT currently offering any rent specials?
8105 SAMOS COURT is not currently offering any rent specials.
Is 8105 SAMOS COURT pet-friendly?
Yes, 8105 SAMOS COURT is pet friendly.
Does 8105 SAMOS COURT offer parking?
Yes, 8105 SAMOS COURT offers parking.
Does 8105 SAMOS COURT have units with washers and dryers?
No, 8105 SAMOS COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 8105 SAMOS COURT have a pool?
No, 8105 SAMOS COURT does not have a pool.
Does 8105 SAMOS COURT have accessible units?
No, 8105 SAMOS COURT does not have accessible units.
Does 8105 SAMOS COURT have units with dishwashers?
Yes, 8105 SAMOS COURT has units with dishwashers.
Does 8105 SAMOS COURT have units with air conditioning?
Yes, 8105 SAMOS COURT has units with air conditioning.
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