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Montclair, VA
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3804 CHAMPION OAK DR
Last updated March 24 2019 at 9:59 PM

3804 CHAMPION OAK DR

3804 Champion Oak Drive · No Longer Available
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Location

3804 Champion Oak Drive, Montclair, VA 22025
Four Seasons In Historic Virginia

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
AGENTS NOTE! THIS IS AN OVER 55 COMMUNITY. ONE OF THE LESSEES MUST BE AGE 55 OR OVER. ALL OCCUPANTS MUST BE 18 OR OLDER. APPLICATION FEE $50 PER ADULT 18 OR OVER. contact Stackhouse Management, 703-580-6800 for application details. JUST A WONDERFUL HOME! BEAUTIFUL! LIGHT AND BRIGHT! MAIN LEVEL LIVING IN FOUR SEASONS! 4 BEDROOMS. 3 FULL BATHS. HARDWOOD FLOORS, GRANITE COUNTER TOPS. HUGE FULLY FINISHED WALKOUT BASEMENT. TONS OF STORAGE SPACE.OVER 3300 FINISHED SQ FT! ALL THE AMENITIES OF FOUR SEASONS. MUST SEE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3804 CHAMPION OAK DR have any available units?
3804 CHAMPION OAK DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Montclair, VA.
What amenities does 3804 CHAMPION OAK DR have?
Some of 3804 CHAMPION OAK DR's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3804 CHAMPION OAK DR currently offering any rent specials?
3804 CHAMPION OAK DR isn't currently offering any rent specials.
Is 3804 CHAMPION OAK DR pet-friendly?
No, 3804 CHAMPION OAK DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Montclair.
Does 3804 CHAMPION OAK DR offer parking?
Yes, 3804 CHAMPION OAK DR does offer parking.
Does 3804 CHAMPION OAK DR have units with washers and dryers?
Yes, 3804 CHAMPION OAK DR offers units with in unit laundry.
Does 3804 CHAMPION OAK DR have a pool?
No, 3804 CHAMPION OAK DR does not have a pool.
Does 3804 CHAMPION OAK DR have accessible units?
No, 3804 CHAMPION OAK DR does not have accessible units.
Does 3804 CHAMPION OAK DR have units with dishwashers?
Yes, 3804 CHAMPION OAK DR has units with dishwashers.
Does 3804 CHAMPION OAK DR have units with air conditioning?
No, 3804 CHAMPION OAK DR does not have units with air conditioning.
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