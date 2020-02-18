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Montclair, VA
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15655 MONTVIEW DRIVE
Last updated February 18 2020 at 1:04 AM

15655 MONTVIEW DRIVE

15655 Montview Drive · No Longer Available
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Location

15655 Montview Drive, Montclair, VA 22025

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
walk in closets
ceiling fan
ice maker
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
BEAUTIFUL, FRESH AND CLEAN! NICE LARGE DECK ON THE BACK OF THE TOWNHOUSE THAT SHOWS THE LAKE AND PLENTY OF GREENERY DURING THE APPROPRIATE SEASONS. MASTER BEDROOM HAS A NICE WALK IN CLOSET WITH PLENTY OF SPACE. OPEN KITCHEN WITH NICE APPLIANCES. BASEMENT FAMILY ROOM HAS FULL BATH AND A BONUS AND STORAGE ROOM IN THE BASEMENT. GREAT STORAGE IN THE BASEMENT. EASY ACCESS TO COMMUTER LOT AND SHOPPING. CLOSE TO PLENTY OF ENTERTAINMENT AND PARKS. MUST SEE TO ENJOY ALL THIS PROPERTY HAS TO OFFER. NO PETS. 1ST MONTH'S RENT AND SECURITY DEPOSIT MUST BE CERTIFIED FUNDS. CONTACT LISTING AGENT TO SEE THIS PROPERTY. APPLICANTS MUST HAVE GOOD CREDIT

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15655 MONTVIEW DRIVE have any available units?
15655 MONTVIEW DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Montclair, VA.
What amenities does 15655 MONTVIEW DRIVE have?
Some of 15655 MONTVIEW DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15655 MONTVIEW DRIVE currently offering any rent specials?
15655 MONTVIEW DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 15655 MONTVIEW DRIVE pet-friendly?
No, 15655 MONTVIEW DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Montclair.
Does 15655 MONTVIEW DRIVE offer parking?
No, 15655 MONTVIEW DRIVE does not offer parking.
Does 15655 MONTVIEW DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 15655 MONTVIEW DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 15655 MONTVIEW DRIVE have a pool?
No, 15655 MONTVIEW DRIVE does not have a pool.
Does 15655 MONTVIEW DRIVE have accessible units?
No, 15655 MONTVIEW DRIVE does not have accessible units.
Does 15655 MONTVIEW DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 15655 MONTVIEW DRIVE has units with dishwashers.
Does 15655 MONTVIEW DRIVE have units with air conditioning?
No, 15655 MONTVIEW DRIVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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