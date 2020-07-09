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12949 Centre Park Cir #305 Available 06/01/20 BRYSON @ WOODLAND PARK 1 BEDROOM APARTMENT HOME - THIS IS AN EXCELLENT APARTMENT HOME THAT WILL BE READY TO MOVE IN JUNE 1ST.
GATED COMMUNITY AND A COVERED GARAGE PARKING SPACE!!!
THIS HOME HAS HARDWOOD FLOORS!!! KITCHEN AND LIVING ROOM COMBO!!!
BEDROOM WALK-IN CLOSET!!!
LIGHT AND BRIGHT!!!
BRYSON AT WOODLAND PARK IS A GATED COMMUNITY MINUTES TO SHOPS, MAJOR ROADWAYS, RESTAURANTS, FUTURE SLIVER LINE METRO PARKING AND MORE!!!
THE ASSOCIATION GREAT AMENITIES LIKE GARAGE PARKING, CONCEIRGE, ON-SITE MANAGEMENT, POOL, GRILLS, PARTY ROOM, FITNESS ROOM, BUSINESS ROOM AND MORE!!!
PROFESSIONALLY MANAGED HOME!!!
(RLNE5771917)