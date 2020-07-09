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McNair, VA
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12949 Centre Park Cir #305
Last updated May 27 2020 at 10:46 AM

12949 Centre Park Cir #305

12949 Centre Park Circle · No Longer Available
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Location

12949 Centre Park Circle, McNair, VA 20171

Amenities

hardwood floors
pet friendly
garage
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
hardwood floors
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
business center
concierge
gym
parking
playground
pool
bbq/grill
garage
12949 Centre Park Cir #305 Available 06/01/20 BRYSON @ WOODLAND PARK 1 BEDROOM APARTMENT HOME - THIS IS AN EXCELLENT APARTMENT HOME THAT WILL BE READY TO MOVE IN JUNE 1ST.

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PROFESSIONALLY MANAGED HOME!!!

(RLNE5771917)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12949 Centre Park Cir #305 have any available units?
12949 Centre Park Cir #305 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McNair, VA.
What amenities does 12949 Centre Park Cir #305 have?
Some of 12949 Centre Park Cir #305's amenities include hardwood floors, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12949 Centre Park Cir #305 currently offering any rent specials?
12949 Centre Park Cir #305 is not currently offering any rent specials.
Is 12949 Centre Park Cir #305 pet-friendly?
Yes, 12949 Centre Park Cir #305 is pet friendly.
Does 12949 Centre Park Cir #305 offer parking?
Yes, 12949 Centre Park Cir #305 offers parking.
Does 12949 Centre Park Cir #305 have units with washers and dryers?
No, 12949 Centre Park Cir #305 does not offer units with in unit laundry.
Does 12949 Centre Park Cir #305 have a pool?
Yes, 12949 Centre Park Cir #305 has a pool.
Does 12949 Centre Park Cir #305 have accessible units?
No, 12949 Centre Park Cir #305 does not have accessible units.
Does 12949 Centre Park Cir #305 have units with dishwashers?
No, 12949 Centre Park Cir #305 does not have units with dishwashers.
Does 12949 Centre Park Cir #305 have units with air conditioning?
No, 12949 Centre Park Cir #305 does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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Moving Costs: What You Need to Know to Budget Your Move
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