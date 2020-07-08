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Manassas Park, VA
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9319 HEDGEFORD ST
Last updated May 3 2020 at 11:15 AM

9319 HEDGEFORD ST

9319 Hedgeford Street · No Longer Available
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Location

9319 Hedgeford Street, Manassas Park, VA 20111
Bloom Crossing

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9319 HEDGEFORD ST have any available units?
9319 HEDGEFORD ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Manassas Park, VA.
What amenities does 9319 HEDGEFORD ST have?
Some of 9319 HEDGEFORD ST's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9319 HEDGEFORD ST currently offering any rent specials?
9319 HEDGEFORD ST is not currently offering any rent specials.
Is 9319 HEDGEFORD ST pet-friendly?
No, 9319 HEDGEFORD ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Manassas Park.
Does 9319 HEDGEFORD ST offer parking?
Yes, 9319 HEDGEFORD ST offers parking.
Does 9319 HEDGEFORD ST have units with washers and dryers?
Yes, 9319 HEDGEFORD ST offers units with in unit laundry.
Does 9319 HEDGEFORD ST have a pool?
No, 9319 HEDGEFORD ST does not have a pool.
Does 9319 HEDGEFORD ST have accessible units?
No, 9319 HEDGEFORD ST does not have accessible units.
Does 9319 HEDGEFORD ST have units with dishwashers?
Yes, 9319 HEDGEFORD ST has units with dishwashers.
Does 9319 HEDGEFORD ST have units with air conditioning?
No, 9319 HEDGEFORD ST does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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