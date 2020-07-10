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Lansdowne, VA
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43795 LEES MILL SQUARE
Last updated June 5 2020 at 12:43 AM

43795 LEES MILL SQUARE

43795 Lees Mill Square · No Longer Available
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Location

43795 Lees Mill Square, Lansdowne, VA 20176
Lansdowne on The Potomac

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 43795 LEES MILL SQUARE have any available units?
43795 LEES MILL SQUARE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lansdowne, VA.
What amenities does 43795 LEES MILL SQUARE have?
Some of 43795 LEES MILL SQUARE's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 43795 LEES MILL SQUARE currently offering any rent specials?
43795 LEES MILL SQUARE is not currently offering any rent specials.
Is 43795 LEES MILL SQUARE pet-friendly?
No, 43795 LEES MILL SQUARE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lansdowne.
Does 43795 LEES MILL SQUARE offer parking?
No, 43795 LEES MILL SQUARE does not offer parking.
Does 43795 LEES MILL SQUARE have units with washers and dryers?
Yes, 43795 LEES MILL SQUARE offers units with in unit laundry.
Does 43795 LEES MILL SQUARE have a pool?
Yes, 43795 LEES MILL SQUARE has a pool.
Does 43795 LEES MILL SQUARE have accessible units?
No, 43795 LEES MILL SQUARE does not have accessible units.
Does 43795 LEES MILL SQUARE have units with dishwashers?
Yes, 43795 LEES MILL SQUARE has units with dishwashers.
Does 43795 LEES MILL SQUARE have units with air conditioning?
No, 43795 LEES MILL SQUARE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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