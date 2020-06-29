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Lake Ridge, VA
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3079 FENNEGAN COURT
Last updated October 12 2019 at 7:36 AM

3079 FENNEGAN COURT

3079 Fennegan Court · No Longer Available
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Location

3079 Fennegan Court, Lake Ridge, VA 22192

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3079 FENNEGAN COURT have any available units?
3079 FENNEGAN COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Ridge, VA.
What amenities does 3079 FENNEGAN COURT have?
Some of 3079 FENNEGAN COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3079 FENNEGAN COURT currently offering any rent specials?
3079 FENNEGAN COURT is not currently offering any rent specials.
Is 3079 FENNEGAN COURT pet-friendly?
No, 3079 FENNEGAN COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Ridge.
Does 3079 FENNEGAN COURT offer parking?
No, 3079 FENNEGAN COURT does not offer parking.
Does 3079 FENNEGAN COURT have units with washers and dryers?
Yes, 3079 FENNEGAN COURT offers units with in unit laundry.
Does 3079 FENNEGAN COURT have a pool?
No, 3079 FENNEGAN COURT does not have a pool.
Does 3079 FENNEGAN COURT have accessible units?
No, 3079 FENNEGAN COURT does not have accessible units.
Does 3079 FENNEGAN COURT have units with dishwashers?
Yes, 3079 FENNEGAN COURT has units with dishwashers.
Does 3079 FENNEGAN COURT have units with air conditioning?
Yes, 3079 FENNEGAN COURT has units with air conditioning.
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