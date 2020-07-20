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Lake Ridge, VA
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12640 MONARCH CT
Last updated June 12 2019 at 10:28 PM

12640 MONARCH CT

12640 Monarch Court · No Longer Available
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Location

12640 Monarch Court, Lake Ridge, VA 22192

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
basketball court
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
tennis court
METICULOUS OWNER HAS CREATED THE PERFECT HOME JUST WAITING FOR YOU>FRESH PAINT>HARDWOOD FLOORS IN THE LIVING ROOM WHICH BOAST FIREPLACE AND TV ALREADY SET UP>DECK OFF OF KITCHEN>GREAT APPLIANCES>LIKE NEW CARPET ON UPPER AND LOWER LEVELS>GORGEOUS THROUGH AND THROUGH! BACKS TO DENSE WOODS>WITHIN EASY WALKING DISTANCE TO NEIGHBORHOOD POOLS, BASKETBALL COURTS, TENNIS COURTS, WALKING AND JOGGING TRAILS THROUGHOUT THE NEIGHBORHOOD>TRASH AND HOA PAYMENT ARE INCLUDED IN THE RENT>SUCH A GREAT PLACE TO LIVE! >DON'T MISS THIS GEM!>PETS CASE BY CASE>NO SMOKING>$55 PER ADULT APPLICATION FEE >GOOD CREDIT A MUST!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12640 MONARCH CT have any available units?
12640 MONARCH CT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Ridge, VA.
What amenities does 12640 MONARCH CT have?
Some of 12640 MONARCH CT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12640 MONARCH CT currently offering any rent specials?
12640 MONARCH CT is not currently offering any rent specials.
Is 12640 MONARCH CT pet-friendly?
Yes, 12640 MONARCH CT is pet friendly.
Does 12640 MONARCH CT offer parking?
No, 12640 MONARCH CT does not offer parking.
Does 12640 MONARCH CT have units with washers and dryers?
Yes, 12640 MONARCH CT offers units with in unit laundry.
Does 12640 MONARCH CT have a pool?
Yes, 12640 MONARCH CT has a pool.
Does 12640 MONARCH CT have accessible units?
No, 12640 MONARCH CT does not have accessible units.
Does 12640 MONARCH CT have units with dishwashers?
Yes, 12640 MONARCH CT has units with dishwashers.
Does 12640 MONARCH CT have units with air conditioning?
No, 12640 MONARCH CT does not have units with air conditioning.
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