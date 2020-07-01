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12318 CHICKASAW COURT
Last updated November 14 2019 at 9:32 AM

12318 CHICKASAW COURT

12318 Chickasaw Court · No Longer Available
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Location

12318 Chickasaw Court, Lake Ridge, VA 22192

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pool
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
pool
6-8 MONTH LEASE - NEW CARPET - NEW PAINT THRU OUT - PROFESSIONALLY CLEANED AND MOVE IN READY!! 3 LEVEL TOWN HOME IN HEART OF SOUGHT AFTER LAKE RIDGE COMMUNITY - LARGE KITCHEN, SEPARATE DINING ROOM - LIVING ROOM THAT LEADS TO DECK AND FENCED IN BACK YARD - 3 SPACIOUS BEDROOMS UPSTAIRS - MASTER WITH EN SUITE - POSSIBLE 4TH BEDROOM / OFFICE IN BASEMENT (NOT TO CODE). GREAT SCHOOLS - ELEM, MIDDLE AND HIGH ARE ALL WITHIN WALKING DISTANCE - COMMUNITY AMENITIES TO INCLUDE POOLS, PARKS, WALKING TRAILS, CLOSE TO EVERYTHING. In addition to the base rental rate, tenant will be responsible for paying a $13 monthly charge that will be used to have HVAC filters delivered to their home approximately every 60 days under the Utility & Maintenance Reduction Program to help save 5-15% the heating and cooling bill as well as create a clean healthy living environment.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12318 CHICKASAW COURT have any available units?
12318 CHICKASAW COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Ridge, VA.
What amenities does 12318 CHICKASAW COURT have?
Some of 12318 CHICKASAW COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12318 CHICKASAW COURT currently offering any rent specials?
12318 CHICKASAW COURT is not currently offering any rent specials.
Is 12318 CHICKASAW COURT pet-friendly?
No, 12318 CHICKASAW COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Ridge.
Does 12318 CHICKASAW COURT offer parking?
No, 12318 CHICKASAW COURT does not offer parking.
Does 12318 CHICKASAW COURT have units with washers and dryers?
Yes, 12318 CHICKASAW COURT offers units with in unit laundry.
Does 12318 CHICKASAW COURT have a pool?
Yes, 12318 CHICKASAW COURT has a pool.
Does 12318 CHICKASAW COURT have accessible units?
No, 12318 CHICKASAW COURT does not have accessible units.
Does 12318 CHICKASAW COURT have units with dishwashers?
Yes, 12318 CHICKASAW COURT has units with dishwashers.
Does 12318 CHICKASAW COURT have units with air conditioning?
Yes, 12318 CHICKASAW COURT has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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