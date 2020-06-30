All apartments in Kingstowne
Find more places like 5907 IANS WAY.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Kingstowne, VA
/
5907 IANS WAY
Last updated January 7 2020 at 12:42 AM

5907 IANS WAY

5907 Ians Way · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Kingstowne
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
1 Bedrooms
See all

Location

5907 Ians Way, Kingstowne, VA 22315

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
playground
pool
tennis court
BEAUTIFUL TOWNHOUSE IN KINGSTOWN. LARGE RECREATION ROOM WITH GAS FIREPLACE. FENCED IN REAR YARD. HARDWOOD FLOORING IN FOYER AND MAIN LEVEL. UPDATED KITCHEN WITH GRANITE TOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES WITH A BREAKFAST BAR. DINING ROOM HAS A BAY WINDOW. POWDER ROOM ON MAIN LEVEL UPPER LEVEL HAS 2 MASTER BEDROOMS AND BATHROOMS. CARPETING IN THE BEDROOM. UPDATED BATHROOMS WITH MARBLE FLOORING AND SHOWER. LARGE REAR DECK OFF THE LIVING ROOM. COMMUNITY POOL, GYM, TENNIS COURTS, BASKETBALL COURTS & TOT LOTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5907 IANS WAY have any available units?
5907 IANS WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kingstowne, VA.
What amenities does 5907 IANS WAY have?
Some of 5907 IANS WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5907 IANS WAY currently offering any rent specials?
5907 IANS WAY is not currently offering any rent specials.
Is 5907 IANS WAY pet-friendly?
No, 5907 IANS WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kingstowne.
Does 5907 IANS WAY offer parking?
No, 5907 IANS WAY does not offer parking.
Does 5907 IANS WAY have units with washers and dryers?
Yes, 5907 IANS WAY offers units with in unit laundry.
Does 5907 IANS WAY have a pool?
Yes, 5907 IANS WAY has a pool.
Does 5907 IANS WAY have accessible units?
No, 5907 IANS WAY does not have accessible units.
Does 5907 IANS WAY have units with dishwashers?
Yes, 5907 IANS WAY has units with dishwashers.
Does 5907 IANS WAY have units with air conditioning?
No, 5907 IANS WAY does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Elms Kingstowne
6008 Rock Cliff Ln
Kingstowne, VA 22315

Similar Pages

Kingstowne 1 BedroomsKingstowne 2 Bedrooms
Kingstowne Apartments with ParkingKingstowne Dog Friendly Apartments
Kingstowne Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MDBethesda, MDReston, VANorth Bethesda, MDManassas, VACentreville, VAFairfax, VAWaldorf, MD
Wheaton, MDHerndon, VAHyattsville, MDTysons Corner, VACollege Park, MDFalls Church, VAFort Belvoir, VARiverdale Park, MDGlenmont, MDNewington, VASilver Hill, MDDistrict Heights, MD
Dunn Loring, VAWoodburn, VATriangle, VALaurel Hill, VACheverly, MDDumfries, VAPeppermill Village, MDNational Harbor, MDBrentwood, MDGlenarden, MDGreenbriar, VAMontclair, VA

Apartments Near Colleges

University of Maryland-University CollegeUniversity of Maryland-College Park
Marymount UniversityAmerican University
Catholic University of America