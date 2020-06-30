5907 IANS WAY

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BEAUTIFUL TOWNHOUSE IN KINGSTOWN. LARGE RECREATION ROOM WITH GAS FIREPLACE. FENCED IN REAR YARD. HARDWOOD FLOORING IN FOYER AND MAIN LEVEL. UPDATED KITCHEN WITH GRANITE TOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES WITH A BREAKFAST BAR. DINING ROOM HAS A BAY WINDOW. POWDER ROOM ON MAIN LEVEL UPPER LEVEL HAS 2 MASTER BEDROOMS AND BATHROOMS. CARPETING IN THE BEDROOM. UPDATED BATHROOMS WITH MARBLE FLOORING AND SHOWER. LARGE REAR DECK OFF THE LIVING ROOM. COMMUNITY POOL, GYM, TENNIS COURTS, BASKETBALL COURTS & TOT LOTS.