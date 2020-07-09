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Dulles Town Center, VA
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45778 PALACE
Last updated May 30 2020 at 6:18 PM

45778 PALACE

45778 Palace Terrace · No Longer Available
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Location

45778 Palace Terrace, Dulles Town Center, VA 20166
Dulles Town Center

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
garage
key fob access
media room
sauna
*COLONNADE AT DULLES TOWN CENTER/TUCKED AWAY BUT CENTRAL TO LOUDOUN COUNTY*ADJACENT TO 28*1 CAR GARAGE*10 FT BUMP OUT ON ALL 3 LEVELS*SHOPPING, RESTAURANTS, LOUNGE CHAIR SEATING THEATRE IN WALKING DISTANCE*PLUS ADDITIONAL AMENITIES W/REMINGTON APARTMENTS-BUSINESS CTR, SAUNA, THEATRE RM (KEY FOB ACCESS)*OPEN FLOOR PLAN*BAY WINDOW IN LIVING ROOM OVER LOOKS COMM AREA*UPGRADED WOOD LAMINATE FLOORING ON MAIN LEVEL*BRIGHT WHITE KITCH W/SEPARATE BREAKFAST ROOM/ LOTS OF CABINET SPACE AND HUGE WALK IN PANTRY*SUN ROOM LEADS TO SPACIOUS DECK OVER LOOKING FENCED BACKYARD*MASTER BEDROOM HAS 2 WALK IN CLOSETS AND A HUGE MASTER BATH*LARGE LOWER LEVEL RECREATION ROOM PREWIRED FOR SPEAKERS*FENCED BACKYARD*UNDER STAIR STORAGE*GARAGE DOOR OPENER*BRAND NEW CARPETS ARE BEING INSTALLED!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 45778 PALACE have any available units?
45778 PALACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dulles Town Center, VA.
What amenities does 45778 PALACE have?
Some of 45778 PALACE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 45778 PALACE currently offering any rent specials?
45778 PALACE is not currently offering any rent specials.
Is 45778 PALACE pet-friendly?
No, 45778 PALACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dulles Town Center.
Does 45778 PALACE offer parking?
Yes, 45778 PALACE offers parking.
Does 45778 PALACE have units with washers and dryers?
Yes, 45778 PALACE offers units with in unit laundry.
Does 45778 PALACE have a pool?
No, 45778 PALACE does not have a pool.
Does 45778 PALACE have accessible units?
No, 45778 PALACE does not have accessible units.
Does 45778 PALACE have units with dishwashers?
Yes, 45778 PALACE has units with dishwashers.
Does 45778 PALACE have units with air conditioning?
No, 45778 PALACE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.
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