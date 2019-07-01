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Dale City, VA
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14723 Birchdale Ave
Last updated July 1 2019 at 7:09 PM

14723 Birchdale Ave

14723 Birchdale Avenue · No Longer Available
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Location

14723 Birchdale Avenue, Dale City, VA 22193
Birchdale

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14723 Birchdale Ave have any available units?
14723 Birchdale Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dale City, VA.
What amenities does 14723 Birchdale Ave have?
Some of 14723 Birchdale Ave's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14723 Birchdale Ave currently offering any rent specials?
14723 Birchdale Ave is not currently offering any rent specials.
Is 14723 Birchdale Ave pet-friendly?
Yes, 14723 Birchdale Ave is pet friendly.
Does 14723 Birchdale Ave offer parking?
No, 14723 Birchdale Ave does not offer parking.
Does 14723 Birchdale Ave have units with washers and dryers?
No, 14723 Birchdale Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 14723 Birchdale Ave have a pool?
No, 14723 Birchdale Ave does not have a pool.
Does 14723 Birchdale Ave have accessible units?
No, 14723 Birchdale Ave does not have accessible units.
Does 14723 Birchdale Ave have units with dishwashers?
Yes, 14723 Birchdale Ave has units with dishwashers.
Does 14723 Birchdale Ave have units with air conditioning?
Yes, 14723 Birchdale Ave has units with air conditioning.
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