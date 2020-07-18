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Cherry Hill, VA
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2702 MYRTLEWOOD DRIVE
Last updated August 13 2019 at 3:27 AM

2702 MYRTLEWOOD DRIVE

2702 Myrtlewood Drive · No Longer Available
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Location

2702 Myrtlewood Drive, Cherry Hill, VA 22026
Wayside Village

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
recently renovated
fireplace
ice maker
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
oven
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
BEAUTIFULLY UPDATED COLONIAL. NEW PAINT AND CARPET THROUGHOUT. GRANITE COUNTERS IN THE KITCHEN. SUN ROOM, KITCHEN AND FAMILY ROOM HAVE BEAUTIFUL NATURAL LIGHT WITH LARGE OPEN CONCEPT. OPEN AND SPACIOUS SUN ROOM HAS FRENCH DOORS TO THE BACK YARD. HARDWOODS WELCOME YOU IN THE FOYER. BASEMENT SHOWS A NICE LARGE FAMILY ROOM WITH ENTRANCE TO THE BACK YARD. LARGE BONUS ROOM TO USE AS AN OFFICE OR PLAY ROOM. HUGE UTILITY ROOM FOR YOUR OWN WASHER AND DRYER WITH TONS OF MORE STORAGE. MASTER BEDROOM HAS BEAUTIFUL NATURAL LIGHT WITH LARGE ATTACHED BATH. DOUBLE SINKS, SEPARATE SHOWER AND GARDEN TUB. THREE ADDITIONAL BEDROOMS WITH LOTS OF SPACE. SO MUCH TO SEE TO APPRECIATE THE HOME. APPLICATIONS ON LINE ONLY. $45.00 APPLICATION FEE. FIRST MONTH AND SECURITY DEPOSIT MUST BE SECURED FUNDS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2702 MYRTLEWOOD DRIVE have any available units?
2702 MYRTLEWOOD DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cherry Hill, VA.
What amenities does 2702 MYRTLEWOOD DRIVE have?
Some of 2702 MYRTLEWOOD DRIVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2702 MYRTLEWOOD DRIVE currently offering any rent specials?
2702 MYRTLEWOOD DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 2702 MYRTLEWOOD DRIVE pet-friendly?
No, 2702 MYRTLEWOOD DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cherry Hill.
Does 2702 MYRTLEWOOD DRIVE offer parking?
No, 2702 MYRTLEWOOD DRIVE does not offer parking.
Does 2702 MYRTLEWOOD DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 2702 MYRTLEWOOD DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 2702 MYRTLEWOOD DRIVE have a pool?
No, 2702 MYRTLEWOOD DRIVE does not have a pool.
Does 2702 MYRTLEWOOD DRIVE have accessible units?
No, 2702 MYRTLEWOOD DRIVE does not have accessible units.
Does 2702 MYRTLEWOOD DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 2702 MYRTLEWOOD DRIVE has units with dishwashers.
Does 2702 MYRTLEWOOD DRIVE have units with air conditioning?
No, 2702 MYRTLEWOOD DRIVE does not have units with air conditioning.
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