All apartments in Cascades
Find more places like 46342 SUMMERHILL PL.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Cascades, VA
/
46342 SUMMERHILL PL
Last updated May 7 2020 at 11:00 PM

46342 SUMMERHILL PL

46342 Summerhill Place · (866) 677-6937
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Cascades
See all
Potomac Lakes
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all

Location

46342 Summerhill Place, Cascades, VA 20165
Potomac Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$3,000

Click to see floorplan

5 Bed · 4 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
**DUE TO THE CURRENT CORONA VIRUS SITUATION THERE WILL BE NO SHOWINGS UNTIL FURTHER NOTICE*** ALL APPLICATIONS DONE ON-LINE. PLEASE CONTACT ERMEYAS TULU AT (703) 998-3501 FOR QUESTIONS & DETAILS. ALSO PLEASE E-MAIL ALL SUPPORTING DOCUMENTS TO ERMEYAS TULU AT ETULU@LNF.COM. *PLEASE INCLUDE 2 CONSECUTIVE PAYSTUBS/W2'S/OFFER LETTER OR TRANSFER LETTER WITH APPLICATION. *MINIMUM CREDIT OF 600 & ONLY 1-2 INCOMES USED TO QUALIFY*. *MINIMUM INCOME REQUIREMENT OF $105,000/YEAR*. ANYONE 18+ MUST APPLY, $55/APPLICANTION FEE TO APPLY. ALL REQUIRED DOCUMENTATION MUST BE PROVIDED TO PRESENT APPLICATION TO OWNER*. PLEASE NOTE FOR INCOME VERIFICATION THE APPLICANT IS REQUIRED TO PROVIDE EITHER 2 RECENT PAYSTUBS, W-2'S, OR 1099'S. AVAILABLE MONDAY, JUNE 15TH 2020.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 46342 SUMMERHILL PL have any available units?
46342 SUMMERHILL PL has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 46342 SUMMERHILL PL have?
Some of 46342 SUMMERHILL PL's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 46342 SUMMERHILL PL currently offering any rent specials?
46342 SUMMERHILL PL isn't currently offering any rent specials.
Is 46342 SUMMERHILL PL pet-friendly?
No, 46342 SUMMERHILL PL is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cascades.
Does 46342 SUMMERHILL PL offer parking?
Yes, 46342 SUMMERHILL PL does offer parking.
Does 46342 SUMMERHILL PL have units with washers and dryers?
Yes, 46342 SUMMERHILL PL offers units with in unit laundry.
Does 46342 SUMMERHILL PL have a pool?
No, 46342 SUMMERHILL PL does not have a pool.
Does 46342 SUMMERHILL PL have accessible units?
No, 46342 SUMMERHILL PL does not have accessible units.
Does 46342 SUMMERHILL PL have units with dishwashers?
Yes, 46342 SUMMERHILL PL has units with dishwashers.
Does 46342 SUMMERHILL PL have units with air conditioning?
No, 46342 SUMMERHILL PL does not have units with air conditioning.
Have a question for 46342 SUMMERHILL PL?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Cascades 2 BedroomsCascades Apartments with Balcony
Cascades Apartments with GarageCascades Apartments with Hardwood Floors
Cascades Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MDGermantown, MDFrederick, MDBethesda, MDGaithersburg, MDReston, VANorth Bethesda, MDManassas, VA
Centreville, VAFairfax, VAAshburn, VAWheaton, MDHerndon, VALeesburg, VACounty Center, VARose Hill, VABurke, VAMantua, VABuckhall, VASouth Kensington, MD
Loudoun Valley Estates, VANewington Forest, VAWest Springfield, VACloverly, MDFranklin Farm, VAPurcellville, VAKings Park West, VALake Barcroft, VAGreat Falls, VAUrbana, MDMount Vernon, VACountryside, VA

Nearby Neighborhoods

Potomac Lakes

Apartments Near Colleges

Hood CollegeMarymount University
American UniversityCatholic University of America
University of the District of Columbia
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity