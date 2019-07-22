9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE

Amenities
THE ENTIRE INTERIOR OF THE HOME, INCLUDING THE CARPETING, HAS BEEN PROFESSIONALLY CLEANED BRICK FRONT GARAGE TOWN HOME WITH 3 BEDROOMS, 2.5 BATHS, FULLY FENCED REAR YARD WITH 2 DECKS(UPPER&LOWER) BACKS TO TREED COMMONS. MASTER BEDROOM HAS CATHEDRAL CEILING, WALK-IN CLOSET.MASTER BATH HAS VAULTED CEILING, SEPARATE SHOWER & CORNER SOAKING TUB, DOUBLE SINK VANITY. TWO OTHER BEDROOMS AND HALLWAY FULL BATH. LARGE TABLE SPACE KITCHEN WITH UPGRADED G.E. APPLIANCES AND SLIDING GLASS DOOR TO UPPER DECK WITH BUILT-IN BENCHES. LOWER LEVEL REC ROOM/ FAMILY ROOM HAS BERBER CARPET, LAUNDRY AREA AND TWO SEPARATE STORAGE AREAS. SLIDING GLASS DOOR LEADS TO LOWER LEVEL DECK AND FENCED REAR YARD. NO SMOKERS, NO PETS. FIREPLACE IS "AS IS".