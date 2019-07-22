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Buckhall, VA
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9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE
Last updated July 22 2019 at 2:44 AM

9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE

9721 Cheshire Ridge Cir · No Longer Available
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Location

9721 Cheshire Ridge Cir, Buckhall, VA 20110

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
THE ENTIRE INTERIOR OF THE HOME, INCLUDING THE CARPETING, HAS BEEN PROFESSIONALLY CLEANED BRICK FRONT GARAGE TOWN HOME WITH 3 BEDROOMS, 2.5 BATHS, FULLY FENCED REAR YARD WITH 2 DECKS(UPPER&LOWER) BACKS TO TREED COMMONS. MASTER BEDROOM HAS CATHEDRAL CEILING, WALK-IN CLOSET.MASTER BATH HAS VAULTED CEILING, SEPARATE SHOWER & CORNER SOAKING TUB, DOUBLE SINK VANITY. TWO OTHER BEDROOMS AND HALLWAY FULL BATH. LARGE TABLE SPACE KITCHEN WITH UPGRADED G.E. APPLIANCES AND SLIDING GLASS DOOR TO UPPER DECK WITH BUILT-IN BENCHES. LOWER LEVEL REC ROOM/ FAMILY ROOM HAS BERBER CARPET, LAUNDRY AREA AND TWO SEPARATE STORAGE AREAS. SLIDING GLASS DOOR LEADS TO LOWER LEVEL DECK AND FENCED REAR YARD. NO SMOKERS, NO PETS. FIREPLACE IS "AS IS".

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE have any available units?
9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckhall, VA.
What amenities does 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE have?
Some of 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE currently offering any rent specials?
9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE is not currently offering any rent specials.
Is 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE pet-friendly?
No, 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buckhall.
Does 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE offer parking?
Yes, 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE offers parking.
Does 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE have units with washers and dryers?
Yes, 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE offers units with in unit laundry.
Does 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE have a pool?
No, 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE does not have a pool.
Does 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE have accessible units?
No, 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE does not have accessible units.
Does 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE has units with dishwashers.
Does 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE have units with air conditioning?
No, 9721 CHESHIRE RIDGE CIRCLE does not have units with air conditioning.
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