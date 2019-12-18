All apartments in Broadlands
Find more places like 22174 BREITLING TERRACE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Broadlands, VA
/
22174 BREITLING TERRACE
Last updated June 8 2020 at 11:49 PM

22174 BREITLING TERRACE

22174 Breitling Terrace · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Broadlands
See all
Apartments with Parking
See all
3 Bedrooms
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all

Location

22174 Breitling Terrace, Broadlands, VA 20148

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
ceiling fan
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
fireplace
granite counters
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
internet access
PETS ALLOWED - CASE BY CASE !! WELL MAINTAINED AND CARED FOR ONE CAR GARAGE THREE LEVEL FULLY FINISHED TOWNHOUSE IN A SOUGHT AFTER SUB-DIVISION OF ALEXANDER CHASE-OF ASHBURN. SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH DOUBLE VANITIES, SOAKING TUB WITH SEPARATE SHOWER, TWO ANOTHER GOOD SIZE BEDROOMS MAKE THIS TOWNHOUSE A HOME!!IT HAS A BEAUTIFUL KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS AND ISLAND, DARK MAPLE CABINETS WITH CROWNS, EIK, SS APPLIANCES, MATCHING BACK-SPLASH, MAINTENANCE FREE TILED-FLOORING IN KITCHEN, MAIN LEVEL THROUGHOUT WOODEN/ENGINEERED FLOORING, SLIDING GLASS DOOR TO SPACIOUS DECK. HUGE BASEMENT HAS MULTI-PURPOSE RECREATIONAL ROOM WITH GAS FIREPLACE, WALKOUT TO NICE AND FULLY FENCED BACKYARD FOR OUTDOOR-ENTERTAINMENTS. WHOLE HOUSE IS PRE-WIRED FOR MANY TYPES OF ELECTRONIC EQUIPMENT,HAS MULTIPLE CEILING FANS, LAUNDRY ROOM IS CONVENIENTLY LOCATED ON THE BEDROOMS LEVEL AND LIST GOES ON. EACH ROOM IS EQUIPPED WITH DATA PORT FOR INTERNET USE. REC ROOM PRE WIRED FOR PROJECTOR HOOK UP. RECENTLY PAINTED, DECK POWER-WASHED , VACANT AND READY TO MOVE IN CONDITION! THANKS FOR VISITING !

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22174 BREITLING TERRACE have any available units?
22174 BREITLING TERRACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Broadlands, VA.
What amenities does 22174 BREITLING TERRACE have?
Some of 22174 BREITLING TERRACE's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22174 BREITLING TERRACE currently offering any rent specials?
22174 BREITLING TERRACE is not currently offering any rent specials.
Is 22174 BREITLING TERRACE pet-friendly?
Yes, 22174 BREITLING TERRACE is pet friendly.
Does 22174 BREITLING TERRACE offer parking?
Yes, 22174 BREITLING TERRACE offers parking.
Does 22174 BREITLING TERRACE have units with washers and dryers?
No, 22174 BREITLING TERRACE does not offer units with in unit laundry.
Does 22174 BREITLING TERRACE have a pool?
No, 22174 BREITLING TERRACE does not have a pool.
Does 22174 BREITLING TERRACE have accessible units?
No, 22174 BREITLING TERRACE does not have accessible units.
Does 22174 BREITLING TERRACE have units with dishwashers?
No, 22174 BREITLING TERRACE does not have units with dishwashers.
Does 22174 BREITLING TERRACE have units with air conditioning?
No, 22174 BREITLING TERRACE does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
How to Find a Roommate – 7 Tips
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Broadlands Luxury Apartments
21799 Crescent Park Sq
Broadlands, VA 20148

Similar Pages

Broadlands 1 BedroomsBroadlands 2 Bedrooms
Broadlands 3 BedroomsBroadlands Apartments with Parking
Broadlands Apartments with Pool

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MDGermantown, MDFrederick, MDBethesda, MDGaithersburg, MDReston, VANorth Bethesda, MDManassas, VA
Centreville, VAFairfax, VAAshburn, VAWheaton, MDHerndon, VALeesburg, VALansdowne, VADunn Loring, VAWoodburn, VATriangle, VALaurel Hill, VACharles Town, WV
Dumfries, VADulles Town Center, VAMiddletown, MDWarrenton, VAGreenbriar, VASudley, VAMontclair, VALinton Hall, VABull Run, VAFriendship Heights Village, MDHayfield, VACascades, VA

Nearby Neighborhoods

Broadlands South

Apartments Near Colleges

Hood CollegeMarymount University
American UniversityCatholic University of America
University of the District of Columbia